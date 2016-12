Ganglionii limfatici măriţi la copii

Medicul de gardă

Ganglionii limfatici măriți la copii

„Am un băiat în vârstă de nouă ani și trei luni care are în zona gâtului un fel de chist cât bobul de mazăre, chiar mai mic, mi-am dat seama de asta doar la pipăit. Aș vrea să știu dacă e grav sau o să treacă de la sine? Vă mulțumesc” (A. Ivan).Stimată doamnă Ivan, semnalarea unei formațiuni de genul celei indicate de dumneavoastră impune, potrivit dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, un consult clinic la un specialist pediatru, în măsură să evalueze situația. Având în vedere informațiile sumare oferite de dumneavoastră, dar și multi-tudinea de cauze posibile, acest examen clinic este absolut nece-sar. Abia în funcție de rezultatele examenului local, dar și de simp-tomele pe care copilul le are, se va putea stabili un diagnos- tic de certitudine. Pentru informare, medicul ne-a explicat că, la copii, o asemenea formațiune din zona gâtului este, în majoritatea cazurilor, un ganglion limfatic hipertrofiat, un chist etc. Afecțiunile ganglionilor limfatici (adenopatiile cervicale) sunt, în general, rezultatul unor infecții (amigdalite, abcese dentare, faringite) sau pot să apară în cazul unor infecții ca mononucleoza infecțioasă, herpes, tuberculoză, dar și în cazul unor boli autoimune, limfoane etc.Cu toate că aceste chisturi pot fi bine tolerate ani de-a rândul, cu timpul există riscul producerii unor infecții. De aceea, pentru stabilirea diagnosticului, este nevoie de prezentarea la medicul specialist pediatru.