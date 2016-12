GALERIE FOTO/ Parcul Tăbăcăriei, sub povara nepăsării!

Vremea dă semne clare că primăvara și-a întins tentaculele.Numai edilii constănțeni se încă-pățânează să lase impresia că încă n-am ieșit din iarnă, iar o dovadă în acest sens sunt parcurile aflate încă în hibernare.S-ar părea că la Constanța este o meteahnă veche ca parcurile să nu figureze pe lista de priorități a edililor, spre disperarea con-stănțenilor, care continuă să tânjească după un loc îmbietor de plimbare mai ales acum, după ce primăvara îi răsfață cu un soare destul de generos. Teoretic, zonă de promenadă etalon a Constanței, Parcul Tăbăcărie, ca dealtfel toate parcurile din oraș, lasă impresia că a fost uitat de edili. Iar dacă e să avem în vedere cât de generoasă a fost vremea în această iarnă și cu precădere în luna februarie, se exclude din start scuza că parcul nu a putut fi primenit din cauza intemperiilor sau a temperaturilor scăzute. De departe, cea mai mare temere a oamenilor este starea degradată a podului Tăbăcărie, un real pericol mai ales pentru copii.Altădată, patria lalelelor! Acum, sub povara bălăriilor!Când vine vorba de locuri de joacă pentru copii, spații verzi, parcuri, constănțenii simt nevoia să-și exprime frustrările. Ciopârțite de-a lungul anilor, lucru care oricum nu mai poate fi schimbat, ei și-ar dori ca măcar atât cât a rămas din aceste locuri să-i îmbie la plimbare, să-i relaxeze cu adevărat. „În orice perioadă din an, nu e vorba numai de primăvară, parcurile nu se bucură de atenție, sunt lăsate de izbeliște. Parcul Tăbărie are vizitatori tot timpul anului, e și zona Piticilor... Eu m-am plâns și în audiență că în cel mai vizitat parc este tot timpul mizerie, plus că sunt coșuri puține. Dar unde să ne plimbăm copiii, tot aici venim! Din podul Tăbăcărie lipsesc porțiuni întregi, și nu de azi de ieri, dar nimeni nu vede! Altădată, parcul ăsta era plin de lalele, zambile, o grămadă de flori de primăvară, mai mare dragul! Acum, doar pomii înfloresc la soroc, n-ai să vezi altceva înflorit, poate doar scaieții! Cu bălării cât casa a intrat în iarnă, plin de bălării e și acum!” (Maria Mosoriu).Podul, o cursă cu obstacole!Daria Nistor este de părere că aproape mai importantă decât curățenia acestui parc este siguranța cetățenilor: „Trebuie să te plimbi mai pe la margini și să stai cu ochii-n patru, și ziua sunt indivizi puși pe atacat și furat! Ce fel de relaxare o mai fi și asta? Nici noaptea nu este păzit de oamenii legii cum ar trebui. S-au întâmplat violuri, bătăi și alte nenorociri, trebuie mai multă pază! Iar cei care aruncă mizerie la întâmplare să fie amen-dați! Plus că lipsesc o grămadă de șipci din pod, un adevărat pericol pentru trecători”.Să se presteze în folosul comunității!„Sunt atâția oameni care primesc ajutor social din banii noștri, de ce nu sunt puși să curețe mereu acest parc?” - este de părere Teo Leonida. Locuiește în zonă, are doi copii mici și aproape zilnic, iarnă-vară, își scoate copiii la aer în acest parc: „Atât ne-a mai rămas la cei mai mulți dintre noi, nu toți avem bani să mergem la munte, plus că e și mall-ul aici. Și chiar dacă am avea, parcurile trebuie să fie lună tot anul, mai ales că sunt așa puține!„La ce habitat plăăătiiim!”Cristina Tudorică s-ar fi așteptat ca în condițiile măririi taxei de habitat, orașul să arate mult mai îngrijit: „Constanța este foarte murdară și neîngrijită, Parcul Tăbăcărie spune totul, grămezi de moloz pe malul lacului, în dreptului b-dului Mamaia. Plus cheul lacului stricat, gata să cadă etc. Mai nou, ne trebuie șosea de coastă, dar există trotuare nereparate din 1980, când s-au construit blocurile!”.Dat fiind și amplasamentul acestui parc, oamenii cred că autoritățile locale ar trebui să se implice mai serios pentru ca acesta să fie un loc cu adevărat agreabil de relaxare, în care să nu tremure că pot fi atacați de după vreun copac sau că ar fi prinși în capcanele podului.