Constanța reală

GALERIE FOTO / Locuri de joacă sau capcane pentru copii?

Miile de copii care merg să se joace zilnic în locurile special amenajate pentru ei în parcuri sau în alte zone riscă să se accidenteze grav din cauza dotărilor degradate și să contracteze boli severe datorită mizeriei și microbilor acumulateîn gropile cu nisip. Părinții sunt revoltați și cer înlăturarea urgentă a tuturor neajunsurilor.Atâta timp cât este vorba despre servicii asigurate de comunitatea locală din taxele și impozitele constănțenilor, oamenii consideră că este normal ca toate serviciile publice, cu atât mai mult cele destinate copiilor mici să fie de calitate, astfel încât viața acestora să nu fie pusă în niciun moment în pericol. Din păcate, când vine vorba despre locurile de joacă pentru copiii din Constanța, realitatea ne oferă o imagine care ridică mari semne de întrebare:„De ce în ditamai parcul Gării, instalațiile de joacă sunt stricate și nu par a fi vreodată verificate? Altfel, s-ar vedea că la unul din leagăne, de mult timp, cauciucul s-a rupt și zgârie, iar dotările au părți rupte, ascuțite, care pun în pericol copiii! Plus nisipul, un focar de microbi! Ca să fie tacâmul complet, mai e un capăt de cablu gros, care iese din nisip de când au dezafectat nu știu ce instalație, e ditamai ciotul! Copiii sunt mici, aleargă, oricând se pot împiedica și lovi!” – ni s-a plâns bunicul unui băiețel de cinci anișori.„În toate locurile de joacă sunt pericole mai mari sau mai mici și mizerie cât cuprinde! Lumea e needucată, iar cei răspunzători nu-și fac bine treaba. Locul de vizavi de fostul ICIL e plin de pietre, toate instalațiile de jocuri sunt deteriorate, sunt modele de scrâncioabe care pot accidenta copiii!” (Tatiana Oprea).„Cei de la Protecția Copilului să atenționeze primăria să schimbe nisipul din toate locurile de joacă, nu doar să-l curețe! Este un focar de boli! (P. Mariana).„În parcurile mari sunt adulți care se plimbă cu bicicleta printre copii. Ce fac paznicii? Copiii aleargă pe rotile, se plimbă cu bicicletele lor, pot intra oricând în ei! Unde e poliția locală, ca să dea amenzi?” – ni s-a plâns un alt părinte.„În Austria, toate dispozitivele de joacă sunt băgate într-o pernă de burete. La noi, dacă ai scăpat o secundă copilul din ochi, se poate întâmpla o nenorocire!” (Nina L.).Lista nemul-țumirilor este însă mult mai lungă, însă ne oprim aici, urmând a fi reluată într-o altă ediție a ziarului nostru.Ce spune PrimăriaCristina Itoafă, șefa Serviciului Dotări Urbane din cadrul Primăriei Constanța îi asigură pe constănțeni că inspectorii au anumite zone de care răspund, iar locurile de joacă pentru copii reprezintă unul din obiectivele principale supuse verificării. Cât privește nisipul, acesta se curăță zilnic. Din păcate, oamenii aruncă pe tot parcursul zilei tot felul de mizerii, începând cu mucuri de țigară, coji de semințe, ambalaje de tot felul, la care se adaugă excrementele de animale, dopuri metalice, cioburi de sticlă etc. Referitor la degradarea aparaturii de joacă, inspectorii primăriei verifică permanent starea lor, în plus, există un contract cu o societate comercială care se ocupă de întreținerea și repararea componentelor deteriorate: „Tot timpul se repară instalațiile, se vopsesc, se completează. Marile probleme ni le fac vandalii care taie leagănele cu structură metalică, fură nu doar fier, ci și lemn, rup băncile, iar cu coșurile de gunoi joacă fotbal. Din păcate, foarte puțini oameni iau atitudine sau cheamă poliția!” - a completat șefa Dotărilor Urbane, care a ținut să mai precizeze că în parcurile mari, unde există pază, lucrurile ar fi sub control, însă în locurile de joacă de cartier, vandalizarea este la ordinea zilei. De multe ori a fost solicitată Poliția, care s-a implicat pentru identi-ficarea hoților de leagăne, de scru-miere stradale etc., reușindu-se chiar recuperarea unor bunuri. Însă, și în aceste condiții, primăria are programe de amenajare a noi locuri de joacă pe raza orașului.Pericol de îmbolnăvireCă micuții pot contracta diverse boli în locurile de joacă o confirmă și medicii pediatri: „Pericolul potențial există, alergiile, bolile gastrointestinale, leptospiroza, toxoplasmoza fiind doar câteva din bolile pe care le riscă cei mici din cauza mizeriei din nisip. Copiii trebuie supravegheați să nu bage în guriță nisip sau gunoaie, iar însoțitorii să aibă la ei soluții dezinfectante pentru mânuțele copiilor. Iar spălatul pe mâini să fie literă de lege!” - ne-a spus dr. Ecaterina Marga, medic primar pediatru. În plus, medicul recomandă părinților că dacă observă că groapa cu nisip e plină de mizerie, să nu-și mai lase copiii la joacă în acel loc.În vizorul OPCLocurile de joacă pentru copii sunt și în atenția inspectorilor OPC, care fac atât controale tematice, cât și la sesizările cetățenilor. Ei urmăresc starea aparaturii de joacă, dacă au avizele tehnice, autorizațiile de funcționare, dacă există avertis-mente în caz de pericol. La fiecare control, pentru toate neregulile găsite s-au dat amenzi și s-au făcut recomandările necesare.Stimați constănțeni, dacă ar trebui să acordati note de la 1 la 10 locu-rilor de joacă din oraș pe care le cunoașteți, care ar fi acestea?Aceeași întrebare o adresăm și lucrătorilor din Primărie care răspund de aceste spații.