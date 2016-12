Fursecuri cu unt şi ciocolată

Fursecuri cu unt și ciocolată

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii în gastronomie știu că americanii sunt cei care au popularizat aceste gustări dulci, cunoscute în SUA sub numele de cookie, după termenul olandez koekie, și le-au dus la paroxism în clipa în care au adăugat în fursecuri untul de arahide. Porții: 12 fursecuri mari. Timp de preparare: 40 de minute (plus 2 ore la rece). Ingrediente: 2 căni de făină, 300 grame de unt de arahide, trei sferturi cană zahăr brun, trei sferturi cană zahăr tos, 250 grame de unt obișnuit, 150 grame ciocolată amăruie, 2 ouă, o lingură praf de copt, o linguriță bicarbonat. Mod de preparare: Într-un castron adânc amestecați cu ajutorul unui mixer untul, tăiat cubulețe, la temperatura camerei, untul de arahide, zahărul, zahărul brun și ouăle. Amestecați bine timp de aproximativ zece minute până se topesc granulele de zahăr. Încorporați în amestecul din vas ingredientele uscate: praful de copt, bicarbonatul și făina. Amestecați bine până se încorporează făina, apoi adăugați ciocolata. Dacă folosiți ciocolată vrac, tăiați-o în bucăți, dar aveți grijă să nu vă iasă foarte mici. Dacă folosiți ciocolată tabletă, rupeți-o, iar dacă preferați ciocolata granule, adăugați-le pur și simplu în compoziție. După ce încorporați granulele de ciocolată, introduceți coca la rece pentru aproximativ două ore. Pentru a vă ușura munca puteți forma coca, într-o folie alimentară, sub forma unui rulou de grosimea unei căni. Încingeți cuptorul la 150 de grade. Tapetați fundul unei tăvi, de preferință tava cuptorului, cu hârtie de pergament. Împărțiți cu o lingură aluatul în 12 bucăți egale și formați tot atâtea sfere. Puneți câte șase sfere în tavă, la distanțe egale una de cealaltă și presați-le cu o lingură, furculiță sau cuțit. Nu vă stresați prea mult deoarece aceste fursecuri nu trebuie să aibă o formă prea bine definită. Restul bucăților de cocă păstrați-le la rece până le vine rândul la cuptor. Dacă ați format un rulou conform sfatului anterior, nu trebuie decât să-l tăiați în 12 bucăți egale. Introduceți tava la cuptor pentru 12-15 minute. Scoateți tava din cuptor, lăsați-o să se răcorească puțin și scoateți fursecurile cu grijă. Puneți-le la răcit pe un grătar, poate fi chiar cel al cuptorului așezat pe un vas. Repetați operațiunea cu restul de cocă. Fursecurile cu unt de arahide și ciocolată se servesc reci și se păstrează chiar și două săptămâni în cutii metalice sau vase ceramice, la loc uscat și răcoros.