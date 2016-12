Furnizorii de servicii le dau „de furcă“ asociaţiilor de proprietari

Furnizorii de servicii le dau „de furcă“ asociațiilor de proprietari

Problema furnizorilor de servicii continuă să dea frisoane asociațiilor de locatari. Șefi de asociații și locatari sunt deopotrivă revoltați de costurile foarte mari pentru utilități, situație care duce la creșterea alarmantă a restanțierilor.Pe de altă parte, locatarii și-ar dori să-și spună ofurile direct primarului, dar sunt direcționați să se înscrie la alte compartimente din cadrul primăriei, iar șefii asociațiilor consideră că problemele pe care le au cu furnizorii sunt prea mari ca să le rezolve de unii singuri: „Nu pot spune că întâmpin probleme de comunicare cu oamenii din asociația mea. Numai că de multe ori am un sentiment de neputință că nu pot să-i ajut așa cum mi-aș dori în problemele cu furnizorii. Oamenii cer multe, acum, de exemplu, mă trimit în audiență la prefect în problema cu prețul gigacaloriei. Degeaba le spun că nu se poate implica…M-am gândit să ne înscriem în Uniunea Asociațiilor de Proprietari, dar nu știu unde au sediul și nici dacă au competențe privind furnizorii de servicii” (Maria Damian). „Mă omoară restanțierii din asociație, sunt familii cu zeci de milioane, vine sezonul rece și dacă nu recuperez banii, o să fie vai de noi. Degeaba i-am dat în judecată, un proces durează foarte mult, iar între timp se acumulează alte datorii, iar prin instanță, cel mult recuperez datoria inițială, pentru care am deschis procesul. E un cerc vicios, ne apasă problemele cu furnizorii, aș vrea să înscriu asociația în Uniune, dar nu am destule date” (Ion Balamaci). „Sunt foarte interesat de competențele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, dar nu am idee dacă asociația mea poate fi primită în acest an? Evident, dacă locatarii aprobă asta în adunarea generală! Înscrierea este limitată, pe cât timp funcțiunează Uniunea? Ne poate ajuta cu un administrator bun?” (Elvira Măgura).Una peste alta, tot ce se dorește este o relație de colaborare lipsită de tensiuni din partea tuturor celor implicați în traiul la bloc. Iar cele mai bune formule care să vină atât în sprijinul asociațiilor de locatari, cât și al furnizorilor de servicii pot fi gă-site și prin colaborarea cu Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța.Parteneriat cu autoritățile publiceDupă cum ne-a explicat președintele UAP, Marcel Dragu, întrea-ga activitate a uniunii (care este o asociație nonguvernamentală, cu personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică) este subordonată exact scopurilor și obiectivelor legate de sprijinirea și protejarea asociațiilor și în mod implicit a titularilor de apartamente împotriva abuzurilor, ilegalităților și corupției, indiferent dacă sunt practicate de autorități, regii furnizoare, persoane fizice sau juridice sau chiar de către comitetele executive ale asociațiilor, președinții și administratorii de imobil:„Într-adevăr, acestea sunt și ofurile de bază, să le spun așa, ale asociațiilor, mai ales în condițiile în care costurile au luat-o razna”. Pentru atingerea scopurilor, uniunea nu funcțio-nează… de capul ei, ci conform legii, pe baza unui statut și regulament intern de funcționare. Mai mult, această organizație este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța și afiliată la Liga Asociațiilor de Proprietari „Habitat” București.Facilitarea accesului la resursePrin statut, UAP se află în relații de colaborare cu compartimentul pentru sprijinirea și îndrumarea metodologică a asociațiilor de proprietari din cadrul Consiliului local, situație care creează cadrul necesar pentru realizarea partene-riatului cu autoritățile publice. De asemenea, ajută asociațiile să aibă acces mai facil la resurse private și publice.Termen nelimitatDoamnă Măgura, cât privește dilema dumneavoastră privind durata de funcționare a uniunii, președintele UAP ne-a asigurat că aceasta este nelimitată. De asemenea, vi se poate recomanda și un admi-nistrator bun, mai ales că uniunea susține cursuri periodice pentru pregătirea acestora. Pentru a vă afilia acestei organizații va trebui să vă prezentați la sediul din strada Jupiter nr. 11 (intrarea prin str. Constantin Brătescu). Cu această ocazie veți primi și statutul uniunii, ale cărui prevederi sunt mult mai ample față de ceea ce am prezentat mai sus.