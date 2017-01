Fură cu neruşinare din casele bătrânilor

Sub pretextul că sunt turiste și doresc să închirieze o cameră

Fură cu nerușinare din casele bătrânilor

Aproape că nu este zi în care să nu aflăm despre o nouă fărădelege săvârșită într-o localitate sau alta a țării. Până când vor ajunge sectoriștii să cunoască fiecare familie, iar infractorii să știe că polițistul poate fi în orice clipă pe urmele lor, va fi timp suficient de acțiune a celor certați cu legea. Că este așa o dovedește și povestea pensionarei A. Avram, în vârstă de 71 de ani, din Constanța, zona Dacia. Ca majoritatea celor din tagma sa își drămuiește banii la sânge. Cel mai ușor îi este să-i întindă pe masă și să-i repartizeze pe „căprării“. Nu a cochetat niciodată cu datoriile, după cum ni s-a confesat, iar pentru a mai ieși din sărăcie, vara închiriază „la sezoniști” câte o cameră, din cele două câte are apartamentul său. „Prefer să mă hrănesc mai prost, dar să nu am datorii. Și, mai ales, trebuie să nu greșesc nici cu un leu la calcule și să-mi fac o rezervă și pentru medicamente. Exact în ziua primirii pensiei, 23 iunie, a sunat cineva la ușa apartamentului meu. M-am uitat pe vizor și am văzut o tânără. Cum nu stau prea bine cu auzul, iar persoana din spatele ușii părea serioasă, i-am deschis. Am constatat atunci că avea și o însoțitoare, la fel drăguță, până în 30 de ani cred. Fără să aștepte vreo invitație au și țâșnit în casă. Au aflat de la o doamnă din bloc că închiriez în perioada verii (ceea ce era adevărat), că ele vor să stea două săptămâni, dar o să-mi trimită și alte cunoștințe și o să-mi asigure un câștig frumos pe toată vara. Rapid, una dintre ele a scos dintr-o geantă un baton de salam, un pui congelat, un pachet de cafea și un borcan cu miere și m-au rugat să le pun în frigider. Cealaltă s-a scuzat, rugându-mă să-i permit accesul la grupul sanitar. Cred că atunci mi-a luat banii înșirați pe masa din sufragerie: 350 lei, ultimele mele rezerve, dar un ceainic din argint și o casetă de bijuterii valoroasă. Posibil ca după inspecția făcută în casă să-mi fi luat și altceva, dar nu am descoperit încă. În tot acest timp, colega ei mă asigura că sunt persoane liniștite, că n-o să mă deranjeze, iar dacă vreau să plătesc impozit, putem face și contract. Mi-a cerut și o coală de hârtie, ca să noteze adresa corectă și numărul meu de telefon, rugându-mă să nu plec de acasă între orele 15,00 – 17,00, pentru că vor veni cu restul de bagaje, pe care le-au lăsat la gară, la bagaje de mână. Apoi m-au salutat politicos și duse au fost până în ziua de astăzi”. Nu este singura păcălită după acest scenariu Șocată de lipsa banilor, bătrâna a vrut să anunțe imediat poliția, dar o vecină i-a sugerat să stea cuminte, căci deja gurile rele din bloc îi reproșează că închiriază o cameră în perioada verii fără să-l anunțe pe administratorul asociației de proprietari. Conștientă că ea însăși a încălcat legea, închiriind ani de zile, în perioada verii, fără să plătească impozit la stat pentru aceste venituri, femeia nu s-a putut abține, totuși, să nu-și avertizeze semenii despre scenariul după care lucrează cele două… turiste cu chipuri angelice. „Sigur nu m-ar fi dus capul să anunț ziarul despre pățania mea dacă n-aș fi aflat că o altă cunoștință a pățit-o și mai rău ca mine. Ar trebui să fiu mulțumită că am scăpat doar cu atât și nu m-au omorât, cum s-au mai auzit atâtea cazuri, mai ales că eu provin dintr-o familie cu cheag și am în casă destule obiecte de valoare. Cred că dacă vor citi aceste rânduri, oamenii o să fie mai atenți și, atunci când închiriază, mai ales la bloc, o să ceară imediat actele turiștilor”.