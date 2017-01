Fumatul ucide vieţi, familii, prietenii…

Fumatul ucide vieți, familii, prietenii…

Fiecare alege ce vrea să facă cu viața și sănătatea lui, dacă libertatea lui nu o afectează pe a celui de lângă el. Este valabil și pentru fumători.O abonată a ziarului nostru, mamă a doi băieți, în vârstă de 12, respectiv 15 ani, ne-a implorat să demarăm o campanie împotriva fumatului, cu precădere în rândul adolescenților. Paradoxal, la rândul ei, femeia a fost, în tinerețe, o fumătoare înrăită, deosebirea dintre ea și fiii săi fiind aceea că a început să cocheteze cu țigara la 25 de ani, după ce s-a căsătorit, și numai la insistențele familiei, pentru că era singura nefumătoare.„Am intrat într-o familie unită, părinții și ceilalți doi frați ai soțului, împreună cu soțiile lor, nu concepeau să nu se întâlnească în fiecare week-end, pe rând, acasă la fiecare și, o dată la două luni, la restaurant. De multe ori, invitam și câțiva prieteni, tot fumători. De la atâția fumători, se făcea un fum, să-l tai cu cuțitul. Ei erau OK, numai mie mi se făcea rău, mă ustura gâtul, ochii, aveam grețuri și nu puteam să mănânc nimic din ce se pregătea. Iar când mergeam la restaurant, erau o groază de fumători. Mă simțeam bine printre ei și încercam să fac față, deși mi se făcea foarte rău… Toți încercau să mă convingă că dacă o să fumez și eu, n-o să mai am stările astea. Ca să nu mă izolez, am cedat. Chiar dacă a durat până m-am obișnuit, după aia nu m-a deranjat fumul lor, am prins gustul țigărilor, fumam mai mult și decât soțul și nici rău nu mă simțeam. Iar când s-au născut copiii, fumam cu ei în brațe… Abia pe la 44 de ani, după o răceală zdravănă, am început să tușesc. Tuse care nu se vindeca. Am ajuns la spitalul din Palazu Mare cu fibroză pulmonară severă. Norocul meu a fost doamna doctor Vera Pall, care m-a ajutat să renunț, pentru că fumam și în spital, țigările erau ca un drog... După ce m-am externat, au început certurile acasă, pentru că soțul nu concepea viața fără țigară, boala mă slăbise… am ajuns la divorț, cu doi copii mici de mână”.Poveste la indigo…Când credea că s-a liniștit, femeia a aflat că băieții săi, acum în vârstă de 12, respectiv 15 ani, s-au apucat de fumat doar pentru a nu fi excluși din anturaj.„Le-am explicat că anturajul mi-a distrus plămânii și familia, că își pot face prieteni nefumători, dar mi-au dat de înțeles că aproape toți fumează. Am discutat cu diriginții, dar la cum e văzută democrația în ziua de azi de elevi, par depășiți de situație… Sunt disperată, m-am gândit să merg cu ei la doamna doctor Pall, să le explice așa cum numai dânsa știe, cât de rău face fumatul, mai ales unor plămâni fragezi ca ei lor. Sunt prea mici să-i bage în programul anti-tutun... Sunt abonată la Cuget Liber și vă rog din sufletul meu de mamă să faceți o cam-panie, un serial din poveștile altor foști fumători. Numai eu am auzit o grămadă, cât am fost internată la Palazu!”. Femeia este convinsă că, la fel ca ea, și alții au simțit, pe propria piele, că fumatul ucide nu doar vieți, așa cum arată avertis-mentul de pe pachetul de țigări, ci și fa-milii, prietenii, putând duce chiar la izolare, cu ale ei prețuri la fel de scumpe, precum depresia sau alte afecțiuni psihice.Viață în mari emoții …Un alt fost fumător, George T., ne-a povestit că a început cu chiștoace, iar la 16 ani, fuma câte un pachet pe zi. S-a lăsat de fumat la 57 de ani și numai la recomandarea fermă a medicului: „Când auzi că ai markerii tumorali la limită și că te paște cancerul, greu de crezut că nu poți să te lași…”. Dacă postura de nefumător i-a adus anumite beneficii în ceea ce privește sănătatea, bărbatul susține că, pe plan emoțional, nu stă grozav și, mai mult, ca să se protejeze de fumatul pasiv, a fost nevoit să se izoleze de foștii prieteni, încă fumători: „De câte ori mă reinternez la preventoriul TBC, aflu că un alt fost coleg de cameră a murit. Mă tot întreb, mie când îmi vine rândul? Când a început să se scrie pe pachetul de țigări că fumatul ucide, mă amuzam, și nu sunt singurul! Acum, cred că avertismentul este serios! Iar pe dependenții incurabili nu știu ce-i oprește să intre în programul anti-fumat!”.Programul anti-tutunIndiscutabil, este mai ușor să nu deprinzi acest obicei decât să renunți la el. Din păcate, și copiii își aleg drept modele comportamentale prietenii, părinții, profesorii… Ar trebui să li se explice și lor, și adulților, că fumatul afectează întregul organism, însă plămânii și căile respiratorii sunt cele mai agresate – ne-a explicat dr. Vera Eniko Pall, medic pneumoftiziolog, coordonatoare în cadrul programului anti-tutun derulat la Constanța, care a ținut să precizeze că incidența cancerului, a bronșitei cronice obstructive, a fibrozei pulmonare, a astmului bronșic a crescut odată cu extinderea acestui obicei. Din fericire, o parte din fumători nu au probleme dacă renunță la fumat, dar sunt multe persoane la care apar simptome de sevraj, deci ei nu se pot lăsa de la prima încercare. Însă, dacă își doresc cu adevărat să abandoneze fumatul, se pot interesa și programa la telefon 0241.546177 sau la numărul de telefon inscripționat pe pachetele de țigări, 0800878673, apelabil gratuit. Potrivit statisticilor, 10% dintre români au devenit nefumători în ultimii ani.