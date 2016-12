Fumatul poate descreşte rata ovulaţiei

Fumatul poate descrește rata ovulației

Ştire online publicată Miercuri, 07 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Mi-am propus să fac un bebeluș, însă într-o perioadă de un an de zile nu am rămas însărcinată. Sunt fumătoare și mă întreb dacă acesta ar putea fi un motiv serios, cum mi-a spus unul dintre doctorii la care am fost? De asemenea, deși nu sunt o alcoolică, obișnuiesc să mai beau câte un pahar de vin la masă și mă gândesc că și acesta ar fi un motiv. V-aș fi recunoscătoare dacă mă puteți lămuri!” - A. Barbu – din Mangalia. v v v De la medicul primar Emilian Banu am aflat că, printre alte efecte negative, fumatul descrește rata ovulației, determină accentuarea spermatogenezei anormale, crește rata avorturilor spontane și este asociat cu nașteri de copii prematuri. De asemenea, capacitatea redusă de a citi a copiilor de peste 11 ani ai căror mame au fost fumătoare arată că efectele pe termen mai lung pot fi importante. Referitor la consumul de alcool – nivelele ridicate ale acestuia sunt cunoscute ca fiind cauza sindromului alcool-fetal. Deși consumul moderat de alcool nu a fost catalogat drept un factor negativ asupra fătului, alcoolul poate traversa placenta și poate afecta creierul fetal. Ratele avorturilor spontane sunt mai ridicate în rândul consumatorilor de alcool. De aceea, este extrem de important consultul pregravidic, care poate oferi părinților posibilitatea de a decide asupra oportunității unei sarcini care să evolueze în condițiile cele mai bune și pentru a asigura starea generală optimă pentru făt.