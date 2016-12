Fumatul la muncă, în locuri nepermise, abatere disciplinară?

1

in mod normal,

firmele (si institutiile de stat) trebuie sa amenajeze locuri de fumat in interior. Fumoare dotate cu fotolii, mese, scrumiere si aerisire proprie. Abia dupa aia sa sanctioneze pe cei care nu le folosesc si fumeaza aiurea. Deci...puteti actiona firma in judecata pentru disscriminare, daca nu are astfel de locuri speciale!