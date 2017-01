Accident grav petrecut în ianuarie 2007

Frustrat de drepturile elementare

„Am avut ghinionul să se dărâme un mal de pământ peste noi. Chiar dacă eu am fost ferit de răul cel mai mare, am rămas cu probleme de sănătate foarte mari. Am fost tratat, în Spitalul de Urgență Constanța, o săptămână și jumătate, după care am fost internat la Sanatoriul de oase de la Eforie Sud. După externare, m-au dus acasă și am stat la pat până pe data de 15 mai. Am avut, în total, un concediu medical de 90 de zile. Necazul meu este că firma m-a plătit numai până în luna iunie. De asemenea, mi se refuză eliberarea unei adeverințe cu zilele de concediu medical din ultimele 12 luni. Am nevoie de aceste hârtii ca să merg la Comisia de muncă, pentru prelungirea concediului medical cu încă două luni. Este adevărat că cei de la firmă, de câte ori am fost acolo, mi-au tot promis că o să-mi dea și salariile restante, și hârtiile de care am nevoie, dar nu s-au ținut încă de cuvânt. Am trei copii minori, toți la școală, soția nu muncește și întreb cum este posibil să am grijă de familie, atâta vreme cât din luna iunie și până acum nu am primit nici un ban de nicăieri?”. Constantin Apostol (Constanța, str. Antim Ivireanu nr. 4), încă angajat ca fierar betonist al SC Gogu Construct SRL, cu sediul în Agigea, în ziua de 16 ianuarie a.c. a fost implicat într-un accident de muncă. Spre deosebire de colegul său, care a decedat în acel cumplit eveniment, el a scăpat cu viață, dar s-a ales cu bazinul și genunchiul deplasate. Patronul firmei, iritat de tupeul angajatului său Indignat peste măsură că a ajuns să se plângă la ziar, patronul firmei SC Gogu Construct SRL, Gheorghe Răceanu, după ce i-a adresat câteva vorbe de duh „ingratului” său angajat, a încercat să ne explice cât de înțelegător a fost cu salariatul său, pe care l-a plătit cu câte 8 milioane lunar „bani în mână, plus CAS-ul. Este adevărat că pe iunie și iulie nu l-am plătit, dar s-a întâmplat din cauză că am avut conturile blocate. În loc să se gândească de câte înțelegere a avut parte și cât ajutor a primit din partea mea, el nu face altceva decât să mă pârască peste tot. Eu știu că el vrea să se pensioneze, dar nu-l pensionează nimeni așa de ușor. El crede că în felul ăsta rezolvă problemele? Referitor la hârtiile despre care vorbiți, eu acum aud de ele. Ce, era mare filozofie să vină la mine și să-mi spună exact ce îi trebuie? Uitați, astăzi (20 august – n.n.) o s-o rog pe contabilă să-i rezolve problema!”. Și, ca să nu mai lase loc interpretărilor, îl invită, „imediat”, pe angajatul său, la sediul firmei. Iar noi ne întrebăm (nici nu mai știm pentru a câta oară!), de ce este nevoie ca oamenii să apeleze la ajutorul nostru și pentru probleme considerate minore chiar și de cei reclamați?„Am avut ghinionul să se dărâme un mal de pământ peste noi. 