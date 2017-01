Frumoasă şi fiţoasă, nu-i ajunge nimeni la nas

Psihologul te ajută

Frumoasă și fițoasă, nu-i ajunge nimeni la nas

Există oameni care se cred cei mai deștepți și cei mai frumoși, au pretenția ca lumea să-i admire, dar, de fapt, nimeni nu-i suportă… „Fiica mea se crede deasupra tuturor oamenilor. Este frumoasă, deșteaptă, are o slujbă bună. Degeaba îi tot spun că toate darurile astea, după părerea mea venite de la Dumnezeu, nu îi dau dreptul să se dea mare. Din cauza acestui fel nepotrivit de a se purta și-a pierdut toți prietenii, la fel și toți iubiții. Este rece, îi privește pe toți de sus și are numai de pierdut. Nici nu vreau să știu cum e privită la muncă! Sincer, mi-e teamă să n-o lucreze colegii, la cât de nesuferită e. Fiind singurul nostru copil, ca părinți, ne doare treaba asta, mai ales că nici eu, nici soțul, deși am avea ceva motive, nu am fost niciodată cu nasul pe sus. Suntem îngrijorați că a ajuns la 29 de ani și nu s-a măritat încă, iar băieții, chiar dacă toți cei pe care i-a avut până acum erau morți după ea, n-au rezistat prea mult cu ea. Citim această rubrică și ne tot gândim să ne spună psihologul dacă mândria asta a ei e o boală mintală sau nu? Vă dați seama că nu avem curaj să-i spunem ei așa ceva, dar vrem noi, ca părinți, să știm ce se întâmplă și cum putem s-o ajutăm? Cu noi se poartă binișor, nu prea face atâtea fițe. Vă mulțumim din suflet pentru înțelegere” - Maria și Emil M., din Constanța. Sentimentul falsei superiorități Din cele povestite succint de dumneavoastră, psihologul Speranța Băcană crede că nu este vorba despre o boală psihică propriu-zisă, ci mai degrabă de un deficit de socializare al fiicei dumneavoastră. Această stare se întâlnește mai ales la persoanele care se consideră mult prea importante față de semenii lor de aceeași vârstă și este cunoscută sub denumirea de megalomanie. Ea se manifestă prin delir de grandoare, însă de multe ori el este asociat și cu delirul de persecuție, situație în care lucrurile sunt mai complicate. Fiind vorba despre o tulburare la nivelul imaginii de sine, persoana este incapabilă de a se autopercepe corect și echilibrat în raport cu ceilalți semeni, derivând de aici sentimentul superiorității nefondate, ceea ce generează situații hilare. Din păcate, uneori tulburarea poate fi generatoare de probleme extrem de grave pentru sine (persoana este total dezadaptată) și pentru societate (actele sale au urmări grave în plan social). „Noi am trăit în perioada dictaturii un model de comportament megalomanic, cultul grandorii familiei Ceaușescu înscriindu-se în tiparele perfecte ale comportamentului de tip megaloman, pe care se pare că unii români nici azi nu l-au uitat și, inconștient sau nu, îl imită și nu îl recunosc ca fiind patologic” – a mai precizat psihologul. Dacă lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră (pentru că e posibil să fiți subiectivi, ca părinți), psihologul vă sugerează să aveți o discuție sinceră cu fiica dumneavoastră și s-o convingeți să urmeze câteva ședințe de consiliere psihologică. v v v Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, dragi cititori, o persoană fițoasă?