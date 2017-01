Psihologul te ajută

Frica de examene

Ştire online publicată Luni, 16 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a face față oricărui examen, candidatul are nevoie nu doar de cunoștințe temeinice, intuiție și imaginație, ci și de o minte odihnită în ziua concursului, lăsând deoparte temerile inutile care ar putea să-l blocheze. „După ce fiica mea a împlinit 18 ani s-a înscris la școala de șoferi. A picat de două ori la examenul pentru carnet. Foarte afectată de acest eșec, a căzut în depresie, însă e încăpățânată și nu vrea să mergem, nici la doctor, nici la psiholog. Adevărul e că și noi, părinții, am avut mereu pretenții mari de la ea și nu am înțeles de ce nu a reușit să ia acest examen, mai ales că teoria o știe foarte bine și conduce bine, mai merge cu taică-su prin locuri izolate și șofează. Dar la examen n-a făcut față, iar noi am certat-o, recunosc, că a devenit mai superficială de când s-a îndrăgostit. Până acum n-a avut probleme, a învățat foarte bine, a trecut toate testele de la școală, nu știu ce să mai zic. Acum s-a despărțit și de prietenul ei, care a cam tachinat-o și el cu insuccesul ăsta și i-a dat papucii, că nu a mai suportat situația. Toate ca toate, dar zilele trecute ne-a spus că nu mai dă examen de admitere la facultate, că se poate trăi foarte bine și fără facultate și în ziua de azi, că o să vadă ea ce-o să facă. Tare mult aș vrea să știu de la ce i se trage frica asta și cum să facem noi, ca părinți, s-o ajutăm, ca să nu o înnebunim și mai tare. Vă mulțumim pentru această rubrică” - Maria O., 47 ani, din Constanța. Examenul – perceput ca o competiție personală De la psihologul Speranța Băcana am aflat că unul dintre sfaturile date elevilor sau studenților aflați în fața examenelor este acela de a percepe examenele ca pe niște competiții pe plan personal, și nu neapărat ca pe o confruntare cu ceilalți contracandidați. Cu o asemenea viziune asupra exa-menului, ar putea fi mai relaxați, ceea ce le-ar permite să se con-centreze mult mai bine și să facă față stresului unui astfel de moment. Frica apare și după experiențe neplăcute Specialista ne-a mai explicat că, în general fobiile sau temerile părinților ar putea fi contagioase pentru copiii lor. Dacă părinții se tem de examene sau de oricare altă situație de viață, copiii au toate șansele să se molip-sească și ei cu aceste stări. Dar la fel de adevărat este că sunt și situații când frica apare în urma unor experiențe personale nefericite (de exemplu, teama de un anume examen apare ca urmare a unui eșec la un alt concurs), cum se întâmplă și în cazul fiicei dumneavoastră. Cereți ajutorul unui psiholog Pentru că situația fiicei dumneavoastră, cel puțin în acest moment, este delicată, psihogul vă recomandă să faceți tot posibilul pentru a avea o discuție cu un specialist, întrucât în cabinetele de psihoterapie se folosesc tehnici comportamentale speciale, bazate pe metoda desensibilizării persoanei fricoase (de exemplu, acea-sta este pusă în situația de examen, fiind stimulată să-și imagineze că profesorul intră în clasă, dă subiectele, iar ea trebuie să se concentreze asupra temelor). De asemenea, sub o atentă consiliere psihologică poate învăța diverse tehnici de relaxare. Ca părinți, trebuie să știți, însă, că este extrem de important să dați copiilor dumneavoastră sugestii pozitive, iar dacă se pregătesc pentru vreun examen, să nu-I mustrați neîncetat că nu învață suficient. Dacă tânărul este convins că oricât ar învăța, nu va reuși să depășească obstacolul, ideal ar fi să cereți ajutorul unui specialist, căci cheia succesului în orice con-fruntare de acest fel este restabilirea încrederii în sine.