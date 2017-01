Fostul soţ i-a dus copilul la concubină şi nu vrea să i-l înapoieze

SEMNALE

Fostul soț i-a dus copilul la concubină și nu vrea să i-l înapoieze

O tânără mamă susține că minorul pe care instanța i l-a încredințat ei spre creștere și educare în urma divorțului i-a fost luat de fostul soț fără știrea ei și fără respectarea programului de vizite. Necazurile au început acum doi ani, când N. Ion, 41 de ani, a luat hotărârea să pună capăt căsniciei fără să-și consulte soția. Cu toate că aveau împreună un copil în vârstă de doi ani și o lună, divorțul s-a terminat destul de repede, iar copilul i-a fost încredințat spre creștere și educare mamei. „Am fost pur și simplu înșelată de fostul meu soț, indusă în eroare cu privire la rostul căsătoriei noastre. De fapt, abia acum mi-am dat seama că el nu vroia de la mine decât un copil, pentru ca apoi să-l ducă la concubina lui acasă, femeia neputând face copii. Nu m-am gândit niciodată că omul la care am ținut cel mai mult e un monstru și un mincinos fără pereche!” - ne-a spus, cu glasul ștrangulat de durere, D. Georgia (33 ani). Totuși, femeia susține că fostul ei soț a făcut mișcările... cu cap. Mai mult, după divorț, a început să fie extrem de atent cu ea și s-o copleșească cu tot felul de cadouri, în principal lucruri de valoare, pe care știa că și le dorește mult: „Se tot scuza și se jura că îi pare rău că mi-a stricat viața, totul ca să mă îmbrobodească și să-i dau copilul când vroia el. A doua mișcare a fost cea mai cea: s-a mutat din Constanța la București, pe motiv că firma la care lucrează l-a detașat acolo pentru că a închis punctul de lucru din Constanța din cauza crizei, lucru despre care abia acum am aflat că e o minciună. După aia am aflat că s-a mutat la concubina lui, mare doamnă de capitală, pe care a iubit-o înaintea mea. De Anul Nou a venit la mine ca un Moș Crăciun, mi-a adus tot felul de lucruri, mi-a dat și cinci sute de euro, chipurile pentru copil. Seara a venit din nou și a luat copilul, care era numai cu mama mea. L-a luat, l-a luat, însă pro-blema e că nu mai vrea să mi-l dea înapoi. Mi-a promis la telefon că-mi dă 300 euro pe lună mie de cheltuială, numai să renunț la copil. Știe că stau prost cu banii și că sunt în șomaj și chiar mi-a spus la telefon că dacă mă dă în judecată, o să câștige copilul pentru că eu câștig doar ajutorul de șomaj. L-am lăsat în lumea lui, nu vreau să-l întărât. Tot ce-mi doresc este să-mi iau copilul înapoi. Cineva mi-a spus să fac o cerere la judecătorie. Am scris eu ceva, dar mi s-a spus că e greșit și să rog un avocat să mi-o scrie. Am vorbit cu un avocat, dar mi-a spus că el se bagă doar dacă-l angajez la proces, însă eu nu am bani pentru așa ceva. De aceea am ajuns ca să vă cer dumneavoastră ajutorul”. v v v Situația dumneavoastră este, într-adevăr, foarte delicată, consilierul juridic Carmen Gigică fiind de părere că soluția la care v-ați gândit este cea mai potrivită. Este adevărat însă că într-un demers în instanță, pentru a obține ceea ce vă doriți, esențial este ca termenii în care este formulată cererea să fie extrem de clari și la obiect, cu atât mai mult cu cât nu vă permiteți angajarea unui avocat care să vă susțină cauza, pe parcursul procesului, în mod profesionist. De aceea, redăm aici modelul după care va trebui să formulați o cerere de chemare în judecată pentru înapoierea minorului de la persoanele care îl dețin fără drept. DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnata............., domiciliată în............ în numele și ca reprezentantă legală a minorului ............ născut la data de .........., chem la judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul..............., domiciliat în .............. pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi înapoieze minorul, pe care îl ține fără drept. Motivele acțiunii: În fapt, prin sentința civilă nr. .......... din ........... pronunțată de judecătoria ........... minorul sus-numit mi-a fost încredințat spre creștere și educare și i s-a stabilit domiciliul la mine. La data de .........., pârâtul a luat copilul și l-a dus la domiciliul concubinei lui, faptă care poate avea consecințe grave asupra bunei dezvoltări fizice, asupra creșterii și dezvoltării minorului. De aceea, vă rog să apreciați că este în interesul minorului să-mi fie înapoiat și să pronunțați în acest sens o hotărâre. În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispoziția art. 103, alin. 1 din Codul Familiei. În dovedirea acțiunii înțeleg să mă servesc de hotărârea prin care mi s-a încredințat minorul spre creștere, de interogatoriul pârâtului și de alte probe care vor fi solicitate de către instanță. Depun acțiunea în dublu exemplar și dovada achitării taxei judiciare în valoare de 6,00 lei și timbrul judiciar în valoare de 0,3 lei. Totodată, anexez copia sentinței civile amintită mai sus, prin care mi-a fost încredințat minorul. Data depunerii ............... Semnătura .......... DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI CONSTANȚA