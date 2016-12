„Fostul soţ a făcut credit şi pretinde să achităm ratele amândoi!“

SEMNALE

„Fostul soț a făcut credit și pretinde să achităm ratele amândoi!“

„Mirosind“ că soția pare hotărâtă să divorțeze, pe ultima sută de metri a mariajului a făcut, fără știrea ei, un credit bancar pentru nevoi personale, de 7000 de euro, fără ipotecă, bani pe care i-a folosit pentru propriile interese, însă i-a inclus în masa partajabilă. „Respect ziarul Cuget Liber, îl citesc și tocmai de aceea îmi permit să vă deranjez cu o problemă personală. Sunt nevoită să dau din casă: am fost măritată șapte ani, am încercat să fac casă cu cel de care tocmai am divorțat, însă nu s-a putut. La un om mincinos, bețiv și puturos, nu prea ai ce să schimbi. Greșeala mea cea mai mare a fost atunci când m-am jurat cu icoana în mână că o să bag divorț dacă nu se potolește. Mirosind că vorbesc serios de data asta, a dat fuguța la bancă și a făcut un credit de nevoi personale de 7000 euro, bani de care eu habar n-am avut, pentru că i-a primit fără să i se ceară ipotecă sau vreun girant, eu, ca soție, n-am semnat nimic pentru împrumutul lui. N-o să înțeleg niciodată de ce dau băncile credite fără consimțământul ambilor soți?” -se întreabă Natalița Petrea, 41 ani. Fără a avea pretenția că deține suficiente informații în domeniul bancar, femeia ne-a mărturisit că abia acum înțelege de ce ușurința cu care s-au acordat unele credite a făcut, mai ales în ultima perioadă, atâtea victime: „Puteam să mă trezesc că el a împrumutat o sumă și mai mare, fără știrea mea, apoi s-o șteargă din țară, iar eu, ca soție, să rămân fără casă!”. Paradoxul este că nici măcar în perioada derulării divorțului nu a aflat de datoria bancară a soțului său. Adevărul a ieșit la iveală atunci când s-au hotărât să-și împartă, inițial, pe cale amiabilă, bunurile comune, pentru a evita cheltuielile unui partaj prin instanță. Abia atunci i-a mărturisit fostul soț că va trebui să plătească, pe din două, ratele la creditul lui bancar, „încercând să mă convingă că el a luat banii ca să-mi facă mie o surpriză, chipurile să-mi cumpere o mașină de ziua mea, dar din cauza divorțului, a renunțat, însă a cheltuit la comun o mare parte din acei bani. Martor îmi e Dumnezeu că el a folosit banii numai pentru el, necontribuind cu nimic la nevoile familiei, care au fost destule. Văzând că nu cedez, a depus acțiune de partaj, în care e băgat și creditul lui. Ar putea o persoană calificată să-mi spună ce pot face eu în situația asta, că n-am de gând să-i dau niciun bănuț? Vă mulțumesc din suflet pentru informații!”. v v v Atâta vreme cât fostul dumneavoastră soț a inclus în procesul de partaj și acel credit, con-tractat în perioada în care încă erați căsătoriți, nu vă rămâne decât să convingeți instanța, prin toate mijloacele de probă posibile, că de acei bani a profitat doar el. Asta, dacă între timp nu va recunoaște că și-a rezervat dreptul de a face acel împrumut pentru nevoile lui strict personale, fără știrea dumneavoastră și, ca atare, își va plăti în continuare ratele la bancă. Dacă însă va insista să împărțiți plata, o soluție ar fi să verificați la banca respectivă dacă nu cumva, la obținerea creditului, a declarat că nu este căsătorit, aceasta fiind o practică destul de întâlnită și, din păcate, încurajată chiar de unii consilieri de credit - precizează consilierul juridic Carmen Gigica.