„Fosta soţie, aproape să pună ghearele pe casa mea!“

SEMNALE

„Fosta soție, aproape să pună ghearele pe casa mea!“

Totul, din cauză că apartamentul disputat, cumpărat inițial pe numele unui prieten, a intrat „oficial“ în posesia fostului soț în perioada căsătoriei. Înainte de a se însura, Tiberiu Ion (38 ani) a cumpărat, din banii oferiți de părinții săi, stabiliți în SUA, un apartament cu trei camere. Pentru că cineva i-a suflat că ar avea o cunoștință care-l poate ajuta să achiziționeze rapid un apartament prin sistemul ANL, ca să nu rateze această… șansă, a preferat ca actele de vânzare-cumpărare să fie pe numele unui vechi prieten. Cum varianta cu ANL-ul s-a dovedit o gogoriță, bărbatul a considerat că este momentul să treacă apartamentul, de pe numele prietenului, pe numele său și al soției, prin contract de vânzare-cumpărare: „Părinții mi-au propus să trec apartamentul pe numele lor, doar ei mi-au dat banii, dar eu n-am vrut să aud, mi-am arătat mușchii. Eram fericit că m-am însurat cu o frumoasă mai tânără decât mine, care se mai și dădea gravidă (lucru care s-a dovedit apoi o minciună), aveam motive. Ne înțelegeam foarte bine pe atunci, nu m-am gândit că după doi ani o să primesc citația de divorț. Până la urmă divorțul a fost din vina la amândoi, iar copii nu avem. Partaj nu am făcut, că ne-am înțeles, am împărțit ce era de împărțit. La apartament n-a avut curaj să se bage, că știa problema. Nu am idee cine a învățat-o, dar, după șapte luni de la divorț, m-am trezit că vrea partaj și cere jumătate din apartament, cu toate că ea n-a băgat niciun chior, toți banii provin de la părinții mei. Sunt înnebunit și am o întrebare la ziarul dumneavoastră, pe care îl citesc: are fosta soție șanse să obțină vreun procent din acest apartament? Ea se laudă peste tot că e aproape gata să pună ghearele pe casa mea, că are avocat bun și-mi arată ea mie!”. Ce-și face omul cu mâna lui… Într-adevăr, situația în care vă aflați este delicată, mai ales datorită faptului că procedura inițială a fost pusă la cale în scopul clar al fraudării legii. În aceste condiții, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, s-ar putea spune că actul de vânzare-cumpărare este valabil doar în privința celui care a cumpărat inițial apartamentul, el devenind proprietar. Vânzarea la a doua mână, cum se spune, a făcut ca apartamentul cumpărat de dumneavoastră să devină bun comun, el fiind obținut în timpul căsătoriei. Ce-i de făcut în nebuloasa asta? Cu un alt înscris, încheiat între dumneavoastră și cel pe care vi l-ați substituit ca proprietar la cumpărarea apartamentului, căruia, probabil, nu i-ați dat banii fără nicio înțelegere scrisă, va trebui să dovediți cum au stat lucrurile în realitate. De asemenea, va trebui să demonstrați în instanță, dacă se va ajunge acolo, că prețul inițial a fost achitat din banii dumneavoastră, și ei primiți de la părinți, și că la a doua vânzare nu s-a achitat, în realitate, niciun ban. În aceste condiții, puteți cere chiar întreaga valoare a apartamentului, sau în cel mai nefericit caz, o cotă cât mai mare din valoarea lui. Mai mult, faptul că fosta soție a cunoscut motivele aranjamentului inițial pe care l-ați avut cu prietenul dumneavoastră vă poate avantaja, cu condiția să puteți dovedi, cu martori, acest lucru.