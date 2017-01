Fost chiriaş acuză RAEDPP că nu i-a vândut spaţiul pe care l-a ocupat două decenii

SEMNALE

Fost chiriaș acuză RAEDPP că nu i-a vândut spațiul pe care l-a ocupat două decenii

Despre drama chiriașilor expulzați din casele naționalizate de proprietarii care și-au revendicat proprietățile luate abuziv de statul comunist a curs multă cerneală și în ziarul nostru. Chiriașii obligați să părăsească locuințele pentru a căror întreținere au fost nevoiți să-și rupă, ani de zile, de la gură, caută acum sprijin de la primărie pentru obținerea unui acoperiș deasupra capului, singura... certitudine fiind un număr de înregistrare într-un registru cu mii și mii de asemenea solicitări. Între cei care traversează un moment atât de dificil se află și familia Grigoriu, care a fost chiriașa RAEDPP într-un imobil din strada Ion Lahovary nr. 130, Disperarea acestei familii a atins cote maxime și din cauza dificultății de a încheia un contract de închiriere cu actualii proprietari. „20 de ani am locuit cu contract legal în acest imobil. Acum 13 ani am făcut schiță pentru a cumpăra corpul unde încă mai stăm și, culmea, surpriză, ni s-a spus că s-a stopat legea (anul 1997) și că nu mai putem să cumpărăm. Nu înțelegem de ce un vecin de-al nostru, care a depus actele tot în acea perioadă, a putut să cumpere două corpuri? Probabil pentru că a avut relații la RAEDPP, altă explicație noi nu avem. De atunci a început și calvarul nostru. Mai mult, de câte ori am avut nevoie să vină o echipă pe teren să vadă că tavanele cedează, că e mucegai, nu s-a luat nicio măsură. În anul 2009, mergând la RAEDPP să plătim chiria, ni s-a spus că este retrocedată prin hotărâre definitivă proprietarilor, pe care noi nu i-am văzut niciodată. Problema este că suntem chemați să închiriem, dar nu de proprietari. Persoana care se dă proprietar nu ne arată niciun act, nicio împuternicire și nici foaia de protocol, în schimb, ne cere nouă actele! Toată viața am fost păcăliți și credința noastră e că și acum cineva vrea să ne păcălească și nu mai știm în cine să mai credem. Din munca noastră de o viață am investit în acest imobil, l-am întreținut, iar acum suferim pentru că am fost prea corecți și n-am avut relații să-l cumpărăm. Vă rugăm să ne înțelegeți disperarea căci prea am fost chinuiți și, cu ajutorul dumneavoastră, vrem să se afle adevărul. Vă mulțumim frumos, familia Grigoriu”. RAEDPP susține că niciun chiriaș nu a fost favorizat Deși înțelege situația dificilă prin care trece familia Grigoriu, directorul Direcției Administrare Imobile din cadrul RAEDPP, Iulia Moțățăianu, a precizat, că urmarea verificărilor efectuate în actele instituției, s-a ajuns la concluzia că la întocmirea dosarelor de vânzare-cumpărare în baza Legii 112 din 1995: „Familia Mutalîp, singura care și-a cumpărat spațiul închiriat, nu a fost favorizată în nici un fel, întrucât a depus cererea înainte ca proprietarii să revendice spațiul. Potrivit procedurii legale, toți cei care doreau să cumpere la acea vreme erau chemați la biroul vânzări, se făcea prețul și atunci apăreau problemele, pentru că mulți nu aveau banii de avans și dădeau înapoi, preferând statutul de chiriași până când, unii, reușeau să completeze suma necesară. Iar dacă între timp proprietarii își revendicau imobilele în instanță, vânzările se stopau și apăreau situațiile de genul celei reclamate”. I. Moțățăianu ne-a explicat că potrivit înscrisurilor aflate în evidența Direcției Administrare Imobile, proprietarii spațiului în discuție au promovat acțiunea de revendicare în instanță la data de 21 ianuarie 1998, chiar după două luni de zile de la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare al familiei Mutalîp. Așadar, imobilul susmenționat a figurat în evidența RAEDPP până la data de 16.12.2008, dată la care a fost încheiat Protocolul de Predare-Primire nr. 12023 din 16.12.2008, protocol încheiat în baza Sentinței Civile irevocabile nr. 212/C/26.06.2008, ce a dispus restituirea în natură către proprietari a imobilului din strada Lahovary nr. 130.