„Forţaţi“ de primărie să încalce legea

„Forțați“ de primărie să încalce legea

Disperați că în capătul străzii Callatis, din Constanța, deși se cască hăul, în ciuda nenumăratelor solicitări, primăria nu le-a asigurat o minimă protecție, cei din zonă au montat un gard, ce-i drept, fără autorizație. De data asta, primăria a avut imediat ochi pentru ei și i-a amendat cu 2000 lei.Cerc vicios! Niciodată nu le-a trecut prin cap soților Sârbu, domiciliați de foarte mulți ani pe strada Callatis, să încalce legile. Dimpotrivă! Ori de câte ori au făcut lucrări pentru care era nevoie de emiterea unor autorizații nu s-au dat în lături. De data asta, pentru că primăria nu a ținut cont de solicitarea celor din zonă, au luat ei inițiativa de a monta un gard „așa cum ne-am permis, nu e ce se cere în acest loc periculos, dar măcar atenționează un pic! Ne-am gândit că dacă dăm tonul, primăria o să facă o lucrare ca lumea. Dar în loc de asta, tot noi am fost amen-dați cu 2.000 lei. Gardul a rămas pe poziție, nimic nu s-a schimbat…”.Nu doar cei care au încasat amenda consideră că măsura a fost abuzivă într-un fel, ci și ceilalți locuitori din zonă, care au dorit să atragă atenția primăriei că din cauza disprețului față de problema lor, date fiind pericolele care-i pândesc zilnic pe ei și mai ales pe copiii lor, n-a făcut altceva decât să forțeze oamenii să încalce legea. Ei sunt revoltați că primăria, deși nu-și respectă obligațiile pe care le are prin lege, nu plătește pentru asta, iar oamenii, cum sunt prinși în ofsaid, cum sunt drastic amendați!Nimeni nu e deasupra legii?„Înțelegem, știm foarte bine că nimeni nu trebuie să fie deasupra legii, toată lumea trebuie s-o respecte, indiferent dacă ni se pare, la un moment dat, că e vorba despre o situație minoră. Dar să fie lege pentru toți! Uitați-vă, se cască hăul în jos! Copiii noștri ar vrea să iasă și ei la joacă pe stradă, credeți că le dăm voie? Păi la cât sunt ei de energici, s-ar duce de-a dura imediat pe malul portului! Trăim cu frica-n sân, dar pe nimeni nu interesează!” - ne-a spus un locuitor din zonă, ce așteaptă, de ani de zile, ca primăria să monteze un gard de protecție care, într-adevăr, să-i protejeze de pericole. „Era treaba primăriei să pună un gard ca la carte aici - ne-a spus o altă persoană indignată de situație. Dar n-a făcut-o! Dacă nu și-a făcut treaba, nu trebuie să suporte nicio sancțiune? Dar cum au pus vecinii noștri gardul, au știut să vină și să-i amendeze. Și ce amendă grasă! Două mii de lei… patru pensii de-ale mele. Puțină decență, când te știi cu musca pe căciulă! Cred că ar fi corect ca amenda să fie plătită pe din două… Dar dacă noi plătim și suportăm, de-aia suntem tratați cu indiferență. Ar trebui să dăm primăria în judecată!”Baraj și pentru gunoaieEternă este și problema gunoaielor din zonă, de care nu reușesc să scape. Oamenii recomandă primăriei ca așa cum… a fost pe fază și i-a amendat pe cei care au montat fără autorizație gardul respectiv, „să facă bine și să-i amendeze pe toți nesimțiții care aruncă gunoaiele pe malul portului din cauză că nimeni nu-i trage de mânecă. Alo, primăria, se aude? Dacă erau amendați, mai aruncau gunoaiele aici?” - se întrea-bă Maria Deleanu, care cere primăriei să dispună montarea unui gard așa cum impune situația, atât pen-tru a-i proteja de pericole, dar și pen-tru a fi un baraj în calea gunoaielor.„Indignați din Constanța, uniți-vă!“Locuitorii străzii Callatis consideră că gardul de protecție se mai impune din cauză că zona e foarte riscantă și pentru șoferi: „Mai ales când plouă, mașina e mașină, vedeți câte se întâmplă…. Am cerut un parapet. Nu s-a făcut nimic. Doar promisiuni de campanie. La ultima furtună a fost jale, n-am mai văzut așa ceva, se duce tot malul! Nu întreține nimeni, la un moment dat au pus cinci pietre și cu asta, basta…La fel stă treaba și cu maidanezii. Toți constănțenii cer rezolvarea, primăria nu intervine. Se mai miră cineva că prin Năvo-dari s-a împrăștiat furadan? Din disperare fac oamenii ce nu trebuie!” – ne-a spus Silviu Dan, care crede că atâta vreme cât oamenii nu se vor ridica, în justiție, împotriva „neglijenței primăriei, ca să fim eleganți, vom fi mereu aburiți cu cine știe ce proiecte megalomanice… Eu știu că pentru negli-jență în serviciu capeți proces penal! De aceea am următoarea recomandare: «Indignați din Constanța, uniți-vă!»“.