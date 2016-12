„Forţat“ de preşedintele asociaţiei să reabiliteze termic apartamentul

SEMNALE

„Forțat“ de președintele asociației să reabiliteze termic apartamentul

Cu toate că și-ar dori să se alăture demersului celorlalți locatari privind izolarea termică a blocului în care locuiește, neajunsurile financiare nu-i permit să se înhame la asemenea cheltuieli, lucru care l-a transformat în... oaia neagră a blocului. În actualele condiții socio-economice e greu de intuit ce viitor va avea programul de reabilitare termică - de altfel o idee care a entuziasmat o bună parte din români, din aleșii locali, dar și din antre-prenorii din domeniul construcțiilor, fiind considerată o oportunitate ce trebuie valorificată fără rezerve. Realitatea a dovedit că și la Constanța „acest program s-a născut mort”, ca să-l cităm pe șeful Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, do-vadă nenumăratele solicitări ale asociațiilor care au fost incluse în acest program rămase nerezolvate. Fără speranța că vor fi ajutați prea curând de stat să-și izoleze termic apartamentele, unii proprietari s-au mobilizat și au făcut aceste lucrări din propriile cheltuieli, nu neapărat pentru îmbunătățirea confortului propriu, cât pentru reducerea costurilor cu încălzirea. Acest subiect a stârnit și stârnește în continuare multe controverse între locatari, lucru pe care îl readuce în atenție și A. Ruță, din Constanța. „De când președintele asociației a venit cu ideea să se izoleze blocul, iar eu le-am spus verde în față că nu pot să plătesc așa o lucrare, la situația pe care o am, nu mai am liniște. Acuzațiile spre mine au venit din toate direcțiile. Până la urmă, de rușine sau mai știu eu ce, vecinii au tăcut, lăsând-o pe doamna președintă a asociației să mă forțeze. Nu e zi în care să nu-mi spună că toți arată cu degetul spre mine că nu vreau să fac efort, că nici pe ei nu-i dau banii afară din casă, dar e nevoie de lucrarea asta tot pentru noi. Adevărul e că vecinii nu mor de grija mea că o să rămân cu apartamentul neizolat și o să plătesc la iarnă de o să mă satur. Problema lor e că blocul o să arate urât dacă rămâne numai apartamentul meu nefinisat. Sunt perfect conștient că au dreptate, dar ce să fac? Mai am doi ani până la pensie și vreau să mai pun și eu ceva deoparte, că o să fie și mai greu. Copiii au problemele lor, nici nu mă gândesc să le cer vreun bănuț. Știu că e frumos ca toți vecinii să fie uniți când e vorba de lucrări de interesul tuturor, dar nimeni nu vrea să înțeleagă că nu-mi permit să arunc 21 milioane pe fereastră. Pentru mine suma asta este o avere, nu știu alții cât de mult câștigă. Vă întreb pe dumneavoastră dacă e vreo lege care mă obligă la lucrarea asta, pentru că președintele așa îmi spune. Am mai întrebat și eu, dar mi s-a spus că președintele vrea să mă forțeze și inventează legi care nu există. Știu că nu e frumos să-ți critici familia (eu cred că la bloc toți trebuie să ne avem ca într-o familie unită), dar poate că după acest articol, președintele și vecinii vor înțelege că fiecare le știe pe ale lui și nimeni nu trebuie judecat așa aspru. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat atenție. Cu stimă!”. „Ditai omul s-a speriat din nimic!” Președinta asociației, Sanda Nădejdea, nu respinge cele reclamate, dar a precizat că de când face eforturi pentru rezolvarea problemelor cotidiane ale locatarilor pe care-i reprezintă, niciodată nu a forțat pe nimeni să scoată măcar un leu din buzunar până când nu a fost convinsă că merită să facă acel efort: „Mie nu-mi place să mint, e adevărat că am insistat ca toți să facă un efort pentru lucrarea asta, foarte importantă din punctul meu de vedere. Problema e că n-a fost ideea mea, însă familia Ruță nu vrea să înțeleagă asta! Cei care m-au rugat să găsesc o firmă care să ne ia mai puțini bani au fost locatarii de pe colț și cei de la ultimul etaj. I-am tot explicat că dacă se încăpățânează să nu facă lucrarea asta, blocul nostru o să fie arătat cu degetul. Eu mă implic în problemele lor și îmi doresc ca eforturile mele să aibă și o finalitate”. Pe de altă parte, președinta asociației susține că, deocamdată, acțiunea se află în stadiul de inițiativă, neavând nicio certitudine că ea va fi finalizată. Profită de situație pentru a le transmite tuturor locatarilor că a luat legătura cu mai multe firme autorizate să execute astfel de lucrări, s-au întocmit calcule și devize estimative și până nu se va ajunge la cel mai mic preț nu va mai deschide acest subiect, chiar dacă el este unul important și util, având în vedere și prețurile vehiculate pentru gigacalorie în iarnă: „Merit să fiu eu cântată prin ziare? Să se ocupe fiecare de problema asta, dacă există suspiciuni, că nu e nicio supărare! Dar bani de la stat pentru asta bag mâna în foc că n-or să vină! Nu înțeleg însă cum ditai omul s-a speriat din nimic!”. v v v Ajungând la concluzia că în prezent nu mai există bani suficienți pentru continuarea procesului de reabilitare termică a clădirilor, în forma de până acum, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a lansat o nouă variantă a programului, ce presupune luarea unor credite cu dobândă subvenționată de către stat și garantate după modelul „Prima casă”. Rămâne de văzut ce soartă va avea și această nouă variantă a proiectului.