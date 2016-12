Forme de asigurare a locuinţei

Forme de asigurare a locuinței

„Tata a avut în fiecare an asigurare facultativă, de anul trecut are și asigurare obligatorie pentru casă. Poate să fie despăgubit prin ambele asigurări? Cu mulțumiri pentru răspuns, Mariana Ionescu”.v v vDacă o persoană a încheiat un contract de asigurare obligatorie, dar și unul de asigurare facultativă, în situația în care, urmare unui eveniment, are dreptul la despăgubiri, plata acestora se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit, plata să se facă în baza actului de asigurare facultativă.Potrivit reglementărilor în materie de asigurări locuință, certificatul de asigurare este eliberat de către firmele de asigurare, împreună cu polița de asigurare, la momentul încheierii asigurării. Așadar, polița obligatorie nu este singurul document prin care un proprietar este în măsură să demonstreze, la nevoie, că și-a asigurat din timp locuința.