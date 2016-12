Fluieră sau nu a pagubă concubinii, după despărţire?

Cât de legal este concubinajul

Fluieră sau nu a pagubă concubinii, după despărțire?

Este adevărat că a existat o propunere de legalizare a concubinajului, dar până acum nu s-a concretizat, însă partenerii care trăiesc fără acte au atât drepturi, cât și obligații.„Căsătoria de probă” (uniunea consensuală sau, în termeni consacrați, concubinajul), nu este reglementată legal, cu toate că a existat o inițiativă legislativă în acest sens, care nu se știe prin ce sertare zace. Însă, având în vedere numărul tot mai mare al persoanelor care aleg să conviețuiască ani buni sub același acoperiș, fără acte, actuala legislație în materie civilă dă dreptul partenerilor care au 18 ani împliniți sau minimum 16, dacă au acordul părinților, să se poată muta împreună și să conviețuiască, în perspectiva unei căsătorii, dar sub umbrela logodnei, care este legală și pre-supune o serie de drepturi și obligații, ne-a spus avocatul Aurel Glăvan. Așadar, în aceste condiții, soț sau concubin, important este să-ți cunoști bine drepturile mai ales când te înhami la anumite cheltuieli con-sistente iar, la o adică, să știi cum să te lupți pentru ele.Realitatea demonstrează că mulți dintre partenerii care trăiesc nelegitim nu sunt dispuși să-și asume obligațiile unui soț: „După șapte ani de relație, cât am stat împreună, în apartamentul lui, am hotărât să ne căsătorim. Am decis amândoi să renovăm apar-tamentul. L-am luat de la zero, termopane, schimbat uși, gresie, faianță… plus mobilat complet. Partea mea de cheltuieli a fost de 24.000 de lei, mai mult față de el. Înainte să dăm arvună la local, partenerul meu s-a răzgândit și a zis că ne e mai bine fără acte, toți prietenii lui fiind burlaci. Nici de copil nu vrea să audă. Eu îmi doresc o familie nor-mală și am hotărât să ne despărțim civilizat. Dar n-am de gând să plec din casa lui până nu-mi dă banii pe care i-am cheltuit. În bătaie de joc, spune că n-am decât să dau jos gresia, faianța, cada, mobila și să plec cu ele, că el bani de dat nu are și nici rată la bancă nu face. Problema e că nu mai găsesc nici chitanțele, el le-a făcut dispărute, dar nu recu-noaște. Mai pot să recuperez ceva, fiind nelegitimi?”.În timp ce bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt comune, iar în caz de divorț, se împart în mod egal (când regimul matrimonial al soților este cel al comunității legale), în cazul concubinajului, lucrurile sunt mai sensibile. Însă, potrivit legii, concubinii pot cumpăra bunuri asupra cărora să aibă fiecare un drept de proprietate pe cote-părți, în raport cu contribuția fiecăruia la dobândirea lor. Însă, în lipsa unei înțelegeri a partenerilor, instanța va decide cum se face partajul. „De exemplu, dacă în timpul concubinajului se aduc îmbunătățiri locuinței, situații des întâlnite, partenera sau partenerul, în funcție de caz, au drept de retenție (este un drept al creditorului care deține un lucru aparținând debitorului de a refuza să-l restituie atâta vreme cât nu i se plătește datoria în legătură cu acel lucru). Deci, când pleacă din casă, partenera poate să ceară jumătate din valoare, pentru că s-a mărit valoarea imobilului prin îmbu-nătățiri. Însă va trebui să facă dovada că au trăit împreună sub același acoperiș, prin asociația de proprietari, cu documente, cu martori”, spune avocatul.Pe de altă parte, logodnicul care rupe logodna în mod nejustificat poate fi obligat la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate. Și partenerul care l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi bun de plată, dar și obligat să restituie darurile comune primite pe parcursul conviețuirii.Numai în cazul copiilor care vin pe lume dintr-o relație de concubinaj legea nu poate interveni, fiind la latitudinea concubinului să-și recunoască sau nu copilul.