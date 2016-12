Flecuşteţe, flecuşteţe, dar ele întreţin relaţia!

Flecuștețe, flecuștețe, dar ele întrețin relația!

Faza cu gestul contează, extrem de veche, poate fi privită din mai multe unghiuri. Dacă vrei să faci, însă, un cadou de suflet, nu ezita și fă-l cât mai repede, fără să aștepți neapărat o ocazie specială sau să ți se acumuleze nu știu ce sumă în cont. Și, mai ales, nu te gândi doar la cadouri materiale, ignorându-le pe cele de suflet, pe care, din păcate, unii le consideră flecuștețe... Flecuștețe, flecuștețe, însă psihologii apreciază că ele contează enorm pentru psihicul omului, tocmai pentru că, adunate, demonstrează că îți pasă de starea celui de lângă tine. Flecuștețe pot fi prima floare de sezon (și un fir e suficient), dar mai ales zâmbetul de fiecare zi, care are atâta putere, încât forțează glandele să secrete la greu hormoni care binedispun, dând acel elan emoțional extrem de important în realizarea unei punți relaționale cu celălalt. Nu spunem noi acest lucru, ci un mare specialist în endocrinologie, dr. Pete Cohen. Pentru că se apropie Valentine’s Day, iar sărbătoarea a fost adoptată și de români, este o bună ocazie ca partenerii unui cuplu să țină seama că disponibilitatea afectivă, abilitățile de comunicare trebuie puse la maximum în valoare zilnic, nu neapărat la ocaziile speciale. Degeaba îți copleșești partenerul cu cadouri în astfel de momente, dacă în viața de zi cu zi calci cu bocancii peste nevoile lui sufletești - atrag atenția psihologii. Urechea pâlnie la nevoile partenerului Nu degeaba se spune că a fi un bun ascultător este o artă care se învață cu mult exercițiu. Numai ascultându-l cu atenție pe celălalt vei obține toate informațiile despre nevoile lui. Psihologii consideră că un alt... cadou spiritual care detensionează până și cel mai greu moment este umorul, cu condiția să fie unul de calitate. Altfel, va avea efect de bumerang. Valentine‘s Day ar trebui să fie în fiecare zi Iar pentru a atinge performanța asta, cititoarele noastre cred că și… flecuștețele au un cuvânt greu de spus: „Eu am prieteni care își bat nevestele cu vorbe în fiecare zi, iar de Valentine’s Day, se dau mari grandomani, le iau cadouri și, cică, le declară iubirea lor. Eu îl prefer pe al meu, care e om în fiecare zi, iar de Dragobete mă scoate în oraș. Nu știe să cumpere cadouri, dar mai are importanță fleacul ăsta?” (Luiza, 37 ani). „Cred că cel mai important într-o relație e să te simți bine alături de partener, de familie, indiferent că e sâmbătă, marți sau cine știe ce sărbătoare!” (Cristina Apostol). „E mare nebunie cu Dragobetele ăsta american și e păcat că la noi se simte mai mult cu banul, decât cu inima. Din cauza asta sunt atâția tineri nefericiți de Valentine’s Day, că n-au săracii bani ca să se ridice la pretențiile iubitelor, care nu mai apreciază simbolul cadoului. În situația asta e și băiatul meu. Are o iubită pe care o interesează doar prețul cadoului, nu contează cantitatea de iubire ce o primește de la băiatul meu, care e înnebunit după ea. Cred că ar trebui să se schimbe chestiile astea, posibil să fie mai puține divorțuri, cele mai multe despărțiri pornesc de la bani. Dacă bat câmpii, suport să fiu corectată!” (Mariana Ionescu). Credeți că în ziua de azi, când banul face și desface, „flecuștețele” pot întări temelia unei relații, iar fericiți sunt doar cei care știu să ia ce e mai bun din ceea ce au?