Medicul de gardă

Flebita provoacă dureri în timpul mersului

„Am varice destul de urâte, iar picioarele mă dor groaznic, însă numai când merg. Dacă stau pe loc, nu am probleme. Am fost la medic și mi-a recomandat o ecografie, posibil să am flebită. Poate mă lămurește medicul de gardă ce înseamnă flebita și din ce cauze apare. Vă mulțumesc” (Gina Manea).v v vFlebita sau tromboza venoasă apare când un cheag de sânge se formează pe o venă, potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center. Practic, la pacientul cu o asemenea afecțiune, circulația sanguină este obstrucționată, mai mult sau mai puțin, situație în care pereții vasului respectiv suferă inflamații severe. De regulă, flebitele apar la nivelul membrelor inferioare, primele semne fiind resimțite în timpul mersului, când apar dureri de picioare, iar gamba se inflamează. Specialista recomandă persoanelor care acuză astfel de manifestări (cu atât mai mult dacă au și varice) să consulte de urgență medicul. Totul, din cauză că flebita este o afecțiune extrem de severă, care poate da complicații foarte grave, cum ar fi embolia, provocată de migrarea cheagului până la inimă sau la nivelul plămânilor. Diagnosticul, într-adevăr, se pune cu ajutorul unei ecografii Doppler.Factori favorizanțiMedicul atrage atenția că riscul de a dezvolta flebită este și mai mare în cazul pacienților diagnosticați cu insuficiență venoasă, respiratorie sau cardiacă, al celor care au inclusiv infecție dentară, urinară sau prezintă tulburări de ritm cardiac. Și, atenție, un alt factor favorizant îl pot constitui și călătoriile repetate cu avionul, pe distanțe mari.