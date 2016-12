Psihologul te ajută

"Fata mea a ajuns un monstru…"

Temperaturile extreme ne pot face irascibili sau violenți cu cei din jur, chiar dacă asemenea stări nu ne caracterizează de obicei.Indiscutabil, canicula ne poate afecta și confortul psihic. Cu toate că organismul are mijloace fizio-logice de adaptare la temperaturi variabile, dacă acestea sunt extreme și durează multă vreme, ne pot da nervii peste cap. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția și mama unei tinere de 36 de ani, la rândul ei mamă a doi copii, care a observat că nervii fiicei sale o iau razna după ce „uită să se întoarcă acasă de la plajă”: „Sunt disperată, ca mamă nu mai știu ce să mă fac! Dintotdeauna, pe fiica mea o uită Dumnezeu pe plajă. Când nu avea copii, n-o deranja nimeni când se întorcea acasă, chiar dacă o simțeam mai nervoasă. Acum are doi copilași, de șapte și patru ani, pe care îi cară cu ea la plajă, iar când ajua ajuns un monstru. Se bate în parte cu nepoțeii, amândoi băieți bine dezvoltați. Mi-e frică să nu ne re-clame vecinii la Protecția copilului! Și în vara trecută a fost la fel. Am stat cu ochii pe ea și am observat că numai când merge la plajă e agitată. În restul anului, e ca un mielușel. Din cauza asta, nici mă-car sora mea nu mă crede. Ginerele meu are un contract în China, iar eu nu mai știu ce să mă fac. Am rugat-o să mergem la doctor, și a azvârlit cu oala după mine... Eu sunt abonată la Cuget liber și tare aș avea nevoie de părerea unui psiholog, poate că nu căldura e de vină, o avea altceva! Vă mulțu-mesc din inimă pentru înțelegere!”.Canicula ne pune nervii la încercarePsihologul Alina Pandrea ne-a explicat că studiile au demonstrat indubitabil că temperaturile extreme stresează organismul, care se adaptează greu situației, stare care se transmite și psihicului. Atenție, nu doar canicula, ci și frigul excesiv, ca și ploile îndelungate și schimbările bruște de tempe-ratură pot conduce la aceleași stări de iritare, anxietate și nervozitate, stres, insomnii, migrene, surmenaj fizic și intelectual, deshidratare, oboseală generală, cu alte cuvinte, dereglează organismul.Relaxare și odihnăPentru ca problemele cauzate de caniculă să fie ținute sub control, se recomandă mai multă odihnă, consumarea unei cantități cât mai mari de apă chiar și atunci când nu avem senzația de sete (deshidratarea organismului din cauza căldurii crește irascibilitatea, duce la apariția stărilor de confuzie, accentuate de creșterea tensiunii arteriale, iar unele persoane pot deveni violente, cum este și cazul fiicei dumnea-voastră). De aceea, trebuie musai evitată ieșirea din casă între orele 11 - 16, mai ales dacă avem probleme emoționale, iar camera în care stăm să fie dotată cu aparat de aer condiționat sau de ventilație.Nervozitatea, ca și reacție a organismului la căldură, poate fi depășită printr-o serie de acțiuni de relaxare a organismului. Pentru a parcurge aceste tehnici, specialistul recomandă fiicei dumneavoastră câteva ore de consiliere psihologică, convinsă că după parcurgerea acestora va învăța să se stăpânească și nu-și va mai vărsa nervii pe cei din jur. Și, nu în ultimul rând, va înțelege că respectarea orelor de plajă este vitală!