Fără repartitoare, „jalea e şi mai mare“!

Fără repartitoare, „jalea e și mai mare“!

Nu știm pe ce experiențe s-a bazat neamul românesc când a născut proverbul „Rău cu rău, dar mai rău e fără rău…”, însă e cert că acesta a prins, de sute de ani, și ne servește și azi.Iar răul la care facem astăzi referire este prețul astronomic al gigacaloriei, ce pare de nestăvilit la Constanța. Cu o asemenea pacoste pe cap, abonații cu venituri limitate încearcă tot felul de experimente, doar-doar vor plăti mai puțin. Un experiment de acest gen au încercat și locatarii blocului AV38, din Constanța. Având în vedere controversele pe tema eficienței repartitoarelor, ei și-au propus să renunțe la contoare, în speranța că vor plăti mai puțin în sistem paușal. Că lucrurile nu au stat deloc așa ne-a spus Daria Marin: „În 2005, am semnat un contract de montare repartitoare cu Elsaco, neștiind cum se face calculul. Ar fi multe de spus, esențial este că toți locatarii am ajuns la concluzia că și cu repartitoare ne omoară facturile, mai ales că nici nu prea avem căldură în apartamente. În vara lui 2011, am hotărât să renunțăm la repartitoare și să plătim la paușal. Pentru că aveam enorm de plătit, s-a hotărât să revenim la repartitoare. Am rămas pe paușal numai două apartamente. Adevărul e că fără repartitoare, jalea e și mai mare. Ca atare, am cerut și eu Elsaco să revin la repartitoare și a rămas ca luna aceasta să mi se calculeze căldura pe baza lor, ceea ce nu s-a întâmplat. La două camere (45,31 mp), cu subvenție, pe ianuarie am avut de plată 664,34 lei la căldură. De la Elsaco mi s-a spus că n-au putut să ia în calcul nu știu ce, dar la vecinii mei cum s-a putut și la noi nu se poate? Mai mult, nu înțeleg de ce la un locatar de la parter apar zero unități la căldură, iar la altul, 4,5 unități? Unul e președinte și celălalt e vicepreședinte la asociație! Au venit în control de la Elsaco, dar nu s-a schimbat nimic”.„A făcut cererea târziu“Administratorul asociației de proprietari, Cristalia Enciu, ne-a spus că asociația nu se implică în aceste calcule, ele fiind exclusiv obligația firmei de repartitoare, care evaluează costurile pe baza fluturașilor pe care locatarii înregis-trează propriile consumuri: „Proble-ma doamnei Marin este că n-a fă-cut cererea mai repede, am înțeles că de la 1 februarie va intra pe repartitoare”. Referitor la suspiciu-nile privind numărul mic de unități pentru două apartamente, președin-tele asociației, Nicușor Carabulea, ne-a confirmat situația, însă atâta vreme cât firma de reparti-toare face împărțirile, nu are nicio răspundere în acest caz: „Am dat fluturașul cu numărul de unități consumate, Elsaco a împărțit, a calculat, eu am plătit cât au stabilit ei”.„Nu facem poliție în casa omului!“Ionuț Buda, din cadrul firmei constănțene de repartitoare, ne-a explicat că, urmare cererii depuse, Daria Marin urmează să achite căldura pe baza repartitoarelor în luna februarie: „Dânsa mi-a cerut retroactiv. Se poate, dar cu con-diția să plătească toate unitățile de la începutul sezonului până acum, pentru că eu nu am cum să determin ce consum a avut. Regula asta e valabilă pentru toată lumea. Vecinii la care se referă au plătit retroactiv, dânsa nu vrea. Nu putem face pentru nimeni concesii”. Oricum, Elsaco nu este răspunzător de consumul pe care îl declară abonații și nici nu poate să facă poliție în casa omului, aici trebuie să intervină asociația de proprietari, să facă verificări periodice, ne-a mai spus Ionuț Buda. Un lucru este cert: din cauza prețului astronomic al gigacaloriei, oamenii fac economii drastice, dovadă că sunt foarte mulți care transmit zero unități pe repartitor.