FĂRĂ "PERDEA" / Cui cereţi AJUTORUL dacă aveţi PROBLEME SEXUALE

Psihologul te ajută

FĂRĂ "PERDEA" / Cui cereți AJUTORUL dacă aveți PROBLEME SEXUALE

De regulă, cuplurile își țin problemele intime la secret sau, cel mult, se confesează unor persoane de mare încredere. Din păcate, mulți se despart înainte de a cere ajutorul unor persoane specializate.Faptul că din totalul celor 150 de milioane de oameni din întreaga lume afectați de impotență,doar 10 la sută caută tratamentul necesar, demonstrează că bărbaților care suferă de disfuncții sexuale le este dificil să-și admită problemele.Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că deși multe cupluri au seriose reticențe să apeleze la psiholog din motive sexuale, totuși, cele mai frecvente motive pentru care solicită consiliere psihologică sunt de natură sexuală. Abia după acestea urmează dificultățile de comunicare, gelozia și infidelitatea.Probabil că și datorită educației, și atunci când nu-și dau seama de ce nu se mai înțeleg, cei cu probleme emoționale au o mare jenă să calce pragul unui cabinet de specialitate. Asupra unei situații de acest gen a dorit să atragă atenția astăzi o tânără care este pe cale să-și destrame familia din cauza problemelor de acest fel. Speranța Băcana este de părere că reticențele față de psiholog sunt foarte aproape de teama de a merge la dentist, pornindu-se de la premise că lucrurile se vor rezolva de la sine.O… escală și la medic!De regulă, atunci când nu pot depăși frustrările și nemulțumirile din motive intime, iar comunicarea are serios de suferit, partenerii se gândesc mai degrabă la divorț, fără să ia în calcul că primul lucru pe care trebuie să-l facă nu este neapărat discuția cu un psiholog, ci prezentarea la un medic de specialitate. În astfel de situații, este esențial ca mai întâi să fie excluse eventualele cauze de natură fizică. Or, verdictul medicului este esențial: „Comparativ cu pro-blemele ce țin de psihicul omului, cele de natură fizică sunt mult mai ușor de identificat și de tratat”.Gelozia, catastrofală!Dacă un cuplu cu probleme sexuale și cu o căsnicie în evidentă derivă nu va admite că are nevoie de ajutor pentru a depăși mo-mentul, viitorul nu va fi unul roz. De aceea, când au ajuns în acest punct, calitatea comunicării dintre parteneri este cheia, iar discuțiile sincere, deschise și, mai ales fără acuze din nicio direcție sunt extrem de eficiente. Psihologul ne-a po-vestit că gelozia este principala cauză care alterează viața sexuală, căreia i se adaugă aroganța, infidelitatea, lupta orgoliilor.Tăvălugul crizei…Nenumăratele griji cotidiene, presiunea de la locul de muncă, dificultățile din relație sunt alți factori care induc impotența masculină, blestem cu care psi-hologul ne-a spus că se confruntă, în zilele noastre, bărbații de pe întreaga planetă. Alături de factorii fizici și psihologici care antrenează tot felul de difuncționalități sexuale, nu trebuie neglijate nici anumite alegeri din stilul de viață care duc în aceeași direcție: sedentarismul, fumatul, obezitatea, consumul excesiv de alcool, abuzul de steroizi, droguri. Cu toate că ase-menea probleme pot fi tratate cu o consiliere adecvată, din păcate, psihoterapia și chiar comunicarea sinceră sunt încă în mare suferință la români, mai degrabă cuplurile optând pentru separare. Ceea ce este o imensă greșeală, mai ales în familiile cu copii, asupra căreia cuplurile cu dificultăți de tot felul ar trebui să mediteze.