Fără ce act nu se face angajarea

„Eu știu că trebuie să faci analize medicale înainte de angajare. Dar nu vreau să pierd jobul din cauză că sunt însărcinată. Dacă o să fac analizele după ce-mi semnează angajarea, e ceva ilegal? Ana G.”.v v vFără doar și poate, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical. Potrivit expertului în probleme de muncă, Mihaela Crivea, menirea setului special de analize medicale premergătoare angajării în muncă este de a confirma dacă persoana respectivă este aptă să presteze acea muncă.Legea interzice însă angajatorilor să ceară candidatelor la un job să prezinte teste de graviditate.Cât privește competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical, și acestea sunt stabilite prin legi speciale.Important! Certificatul medical este însă obligatoriu și în alte situații, ca de exemplu: a) la reîn-ceperea activității după o întrerupere mai mare de șase luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și, de un an, în celelalte situații; b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă; c) la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară; e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății; f) periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli etc.