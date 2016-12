Fără ce act nu puteţi vinde sau închiria o casă

Fără ce act nu puteți vinde sau închiria o casă

Din vara trecută, a intrat în vigoare o reglementare destul de controversată, prin care proprietarii sunt obligați să obțină certificate energetice dacă vor să-și vândă sau să-și închirieze locuința. Dacă ocolesc legea, riscă anularea în instanță a eventualei tranzacții.Transpunere a unei Directive Europene, legea este în vigoare și produce efecte. Dincolo de lege, însă, în realitate, lucrurile stau un pic altfel, căci există destule portițe care încurajează tranzacții imobiliare și fără respectarea acestei obligații.Dar ce este clasa energetică? Pur și simplu o notă dată clădirii de către un auditor autorizat, în funcție de capacitatea acesteia de a economisi energie. Cele șapte note sunt de la A la G, însă fiecare clasă are în spate un punctaj de la unu la 100, stabilit în funcție de mai mulți parametri. Practic, certificatul energetic trebuie să fie o piesă esențială a tranzacțiilor imobiliare din cauză că poate afecta serios prețul imobilului.Proprietarii care nu mizează pe un certificat de clasă superioară… se fac că plouă. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția și Dora Damian: „Soțul și fiul meu sunt plecați la muncă în străinătate, au strâns ceva bani și vrem să cumpărăm un apartament cu trei camere. Sunt bani munciți din greu și i-am cerut proprietarului certificatul energetic, pentru că știu foarte bine că e obligatoriu prin lege. S-a făcut că nu înțelege… Îmi place apartamentul și vreau să știu dacă legea asta e așa, de formă. Eu am un văr care n-a putut să vândă fără certificat. Eu pot să-l oblig pe proprietar să scoată actul ăsta?”.La mâna clientuluiAtât agențiile imobiliare, cât și notarii con-tactați, ne-au confirmat că se fac foarte frumos tranzacții imobiliare și fără acest certificat. În schimb, cei care cumpără o locuință prin programul guvernamental Prima Casă sau prin credit ipotecar nu pot fenta legea. Potrivit notarului Elena Ionescu, se profită de faptul că legea nu prevede nicio sancțiune pentru cei care nu se obosesc să obțină acest certificat de atestare energetică: „Din păcate, nu toți proprietarii înțeleg că au o șansă în plus de a obține un preț mai bun pentru imobilul scos la vânzare sau închiriere dacă cer-tificatul energetic este de clasă superioară”.Dacă însă clienții se încăpățâ-nează să nu cumpere fără a ști exact calitățile imobilului pe care urmează să dea atâția bani, proprietarii n-au încotro și trebuie să obțină documentul: „Noi, ca agenție imobiliară, nu-i putem obliga pe proprietari să scoată acest cer-tificat, însă ne facem datoria și le explicăm despre ce e vorba și că, la o adică, se poate anula actul dacă se ajunge în instanță, orice e posibil. Ce am observat noi, pro-prietarul e la mâna clientului, dacă el vrea, n-are încotro dacă ține să nu-l piardă. Plus că cei de la casă nu sunt obligați să scoată certificatul, sunt materiale diferite, dar cei de la bloc ar trebui…” – ne-a spus F. Dumitru, agent imobiliar, care a precizat că unul dintre motivele ocolirii acestui demers este și costul certificatului. De exemplu, pentru un apartament cu două-trei camere, costul certificatului este cuprins între 150 și 200 euro, iar pentru o casă, ofertele indică un cost mediu între unu și patru euro pe metru pătrat. Dacă însă tranzacțiile se fac prin bancă, nu există cale de întoarcere, fără acest certificat nu se poate face absolut nimic.Riscuri asumateDin păcate, lucrurile sunt tratate în continuare cu jumătăți de măsură. Pentru proprietarii de locuințe, cel mai important efect pe care îl are noua legislație constă în impo-sibilitatea, cel puțin la nivel teoretic, de a mai vinde sau închiria casa fără certificatul de performanță energetică, sub sancțiunea nulității relative a eventualei tranzacții. Mai exact, în cazul în care casa va fi, totuși, vândută/închiriată fără atestat, tranzacțiile respective vor putea fi atacate ulterior în justiție de părțile care au încheiat contractul sau de către terți. Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a spus că este, de altfel, singurul risc la care se expun cumpărătorul și vânzătorul, întrucât în lege nu este prevăzută în mod expres sancțiunea nulității absolute a actului de vânzare-cumpărare, așa cum se întâmplă în cazul neprezentării adeverinței de la Asociația de Proprietari privind situația datoriilor ce grevează apartamentul ce urmează a fi tranzacționat. S-ar părea că principalul motiv al ocolirii legii este faptul că oamenii nu par dispuși să mai plătească și o auditare pentru certificatul energetic.