Făina şi zahărul de la Uniunea Europeană au băgat zâzania între localnici

La Eforie Sud

Făina și zahărul de la Uniunea Europeană au băgat zâzania între localnici

În replică, primarul orașului Eforie susține că distribuirea se face în funcție de cantitatea primită. Mai mult, datorită dezinteresului persoanelor care au dreptul la acest ajutor alimentar, și acum există în stoc o cantitate importantă din produsele respective. Ajutorul alimentar acordat de Uniunea Europeană persoanelor aflate în dificultate: șomeri, pensionari cu venituri mai mici de 400 de lei și persoane cu handicap grav și accentuat constă, teoretic, în 15 kilograme de făină și patru de zahăr. Atunci când cantitatea primită nu permite repartizarea fix a acestor cantități, produsele sunt distribuite în mod egal tuturor beneficiarilor. Chiar și în aceste condiții, există persoane care impută autorităților locale modul în care gestionează această situație, fără să ia în calcul și reglementările pe baza cărora se acordă ajutoarele în discuție. Cerc vicios Ali Mefchiure, din Eforie Sud, ne-a povestit că are o soră care nu dispune de venituri financiare și se află în îngrijirea sa, ea însăși având o pensie de 700 lei. Dată fiind această situație, consideră că sora sa este îndreptățită să primească ajutorul alimentar acordat de Uniunea Europeană persoanelor aflate în dificultate: „Este o situație dificilă pe care am prezentat-o primăriei și, cu toate astea, sora mea n-a fost trecută pe lista asta. Ca să primesc zahărul și făina de la UE, am fost nevoită să fac petiții și la APIA, și la Prefectură, și la Guvern, am ajuns chiar la Parlamentul European. În cele din urmă, am primit 15 kg de făină și 4 kg de zahăr, însă foarte mulți localnici din Eforie Nord și Sud au primit, înaintea mea, doar câte zece kg de făină și trei de zahăr. Este adevărat că după mine s-au dat cantitățile corecte, dar ce se întâmplă cu ce au făcut înainte? Oamenii consideră că au fost furați și că au dreptul să primească diferența. Despre locul în care se face distribuția, iarăși sunt nemulțumiri, pentru că se dau ba la Eforie Nord, ba la Eforie Sud, iar oamenii se deplasează greu, sunt bătrâni, nu pot căra și cred că ar trebui să li se aducă produsele acasă, cum se procedează în alte orașe. De asemenea, mai sunt și bătrâni care nu știu că au acest drept“. „Este singura persoană nemulțumită”– susține primarul Edilul șef al orașului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, cunoștea foarte bine situația relatată de M. Ali, cu atât mai mult cu cât femeia s-a adresat, anterior, și altor instituții ale statului îndrituite să verifice, pe teren, cum se distribuie ajutoarele alimentare din stocurile comunitare. Nu înțelege de ce aceasta persistă să-și exprime nemulțumirea atâta vreme cât i s-a răspuns, în scris, la adresa de domiciliu, că distribuirea produselor alimentare primite de primăria orașului Eforie prin Planul european de ajutorare a persoanelor celor mai defavorizate din România s-a făcut pe bază de tabele pentru fiecare categorie de beneficiari stabiliți potrivit H.G. nr. 600 din 2009. Mai mult, deși actul normativ nu prevede acordarea de produse alimentare din acest fond către persoanele fără venituri, primăria Eforie a decis ca și sora doamnei Ali Mefchiure să primească zahărul și făina, având în vedere situația materială dificilă pe care o are. Refuză dosarul pentru ajutorul social Potrivit primarului, atitudinea reclamantei este cu atât mai dificil de înțeles cu cât aceasta refuză, în mod sistematic, să completeze dosarul prin care să solicite ajutor social pentru sora sa, care astfel ar figura pe tabelul pe care sunt înscriși toți beneficiarii ajutoarelor din partea UE, formalitate care ar înlătura eternele nemulțumiri. Cantitatea primită se distribuie în mod egal Referitor la distribuirea unor cantități mai mici către unii beneficiari, primarul ne-a explicat că acestea nu corespund întotdeauna din simplul motiv că stocurile primite de la UE nu sunt, de fiecare dată, aceleași: „Se împarte frățește cantitatea primită tuturor celor înscriși pe tabele. Acest gen de reclamații este nejustificat cu atât mai mult cu cât oamenii nu se înghesuie să ridice zahărul și făina. Noi ne-am făcut datoria de fiecare dată și i-am anunțat prin poliția comunitară, prin lipirea de afișe în locuri publice importante. În nici un caz nu există vreo reglementare pentru ca produsele să fie duse beneficiarilor la domiciliu!”.