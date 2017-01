SEMNALE

Făcută în toate felurile la telefon

„Îmi plac și mie foarte mult animalele, însă nu aș fi în stare să cresc, de exemplu, un câine sau o pisică într-un apartament. Și nu neapărat pentru că mi-ar fi mie greu! Nu, cred că eu m-aș descurca, dar mă gândesc la respectul pentru vecini, care nu știu ce vină ar avea să suporte manifestările unui animal. Când stai la curte e cu totul altceva, dar la bloc treaba cu animalele e delicată. Dacă așa ar fi gândit și una dintre vecinele mele, care se dă mare iubitoare de animale și crește într-un apartament cu două camere două pisici și doi câini, poate că viața mea nu ar fi fost un iad. Pentru că, la prima vedere, părea o femeie cumsecade, am rugat-o să fie mai atentă cu ele, să le dea de mâncare la timp, că fac prea multă gălăgie. Când a auzit că mă iau de iubitele ei animale mi-a întors spatele. Nici o vorbă, nici o explicație, nimic. După toiul nopții, însă, a sunat telefonul. O voce răgușită avea să-mi adreseze cele mai groaznice injurii de pe lumea asta. Două nopți am fost liniștită, apoi, noapte de noapte, la cele mai nepotrivite ore, aceeași voce, alte înjurături, și mai și! Văzând că nu se potolește, am sunat la ușa ei. S-a jurat pe toți sfinții că ea n-ar face așa ceva. Însă, în aceeași seară, a repetat figura. Când i-am spus că o să chem poliția, mi-a răspuns că pot să fac ce vreau. Deși sunt convinsă că ea mă terorizează de peste jumătate de an la telefon, vreau să mă conving, totuși, că nu e altcineva la mijloc. M-am gândit că pot să aflu, prin ziarul dumneavoastră, ce trebuie să fac pentru ca să văd numărul celui care mă sună la telefon. Dar vreau să știu și cât costă, pentru că nu-mi permit să fac cheltuieli prea mari. Vă mulțumesc și sper să mă ajutați să scap de această teroare” – Ioana P., din Constanța. v v v Mihaela Păduroiu, PR Specialist în cadrul Romtelecom, ne-a explicat că unitatea pe care o reprezintă oferă abonaților săi posibilitatea de a identifica numerele de telefon de la care sunt apelați, însă numai dacă au activat serviciul CLIP-A. Pentru acest serviciu, abonatul trebuie să dețină un telefon cu afișaj sau dispozitiv terminal cu afișaj. Excepție fac numerele care au activată opțiunea CLIR A - ascunderea identității. Serviciul este gratuit Activarea serviciului CLIP-A este scutită de taxe și se poate face în orice magazin Romtelecom sau prin apel gratuit la numarul 1930, serviciul de relații cu clienții. O altă opțiune: schimbarea numărului de telefon Pentru a veni în sprijinul abonatei, Romtelecom îi oferă și posibilitatea de a-și schimba numărul de telefon contra unei taxe de 10 Euro plus TVA și de a activa gratuit serviciile CLIR și Număr Telefon Neinformabil. Activarea serviciului CLIR oferă garanția că noul număr de telefon nu este afișat pe ecranul telefonului unei persoane apelate, iar serviciul Număr Telefon Neinformabil asigură confidențialitatea noului număr în cazul în care este solicitat prin Serviciul Informații Numere Clienți (1931). „Pentru relații suplimentare, suntem la dispoziția clientei noastre prin apel direct și gratuit la numărul de telefon 1930 sau la unul din magazinele Romtelecom din Constanța, situate pe B-dul Tomis nr. 79-81 (zona Poșta Mare) sau pe B-dul Tomis nr. 318, zona Piața Tomis III” – a adăugat Mihaela Păduroiu.