„Evaziune fiscală… cu aprobare?“

Liliana Moschia circulă cu mij-loacele RATC de ani de zile și, cu toate că le cunoaște nemulțumiririle, într-o oarecare măsură, având o cunoștință angajată în cadrul acestei regii, a apreciat faptul că „acești oameni nu prea s-au dedat la greve. Anul ăsta li s-a pus pata, se plâng că au salarii mici și se răzbună pe noi, călătorii, făcând grevă după grevă. Plus că ultima grevă și-au pus-o chiar când a început școala, deci ca să simțim tot noi, muritorii de rând, efectele. În loc să facă mitinguri după program, să se adune cu toții în fiecare săptămână și să-și ceară drepturile, ei ne condamnă pe noi, călătorii, la suferință”.De ce tace românul nostru?Pe de altă parte, tot în contextul grevei șoferilor de la RATC, supărați din cauza veniturilor lunare foarte mici, Viorica Iordache a dorit să atragă atenția asupra faptului că șoferii microbuzelor care au ieșit pe traseu au făcut evaziune fiscală pe față: „Am circulat cu așa-zisul microbuz 40 ieri, am înțeles că e un mijloc particular, cu 1,5 lei, ca și RATC, dar nu mi s-a dat bilet, deși am cerut. Replica șoferului a fost că a primit dispoziție de la patron, iar mașina făcea altădată Galațiul și poate să-mi dea bilet de 50 sau 60 lei, nu mai puțin. Așa s-a negociat probabil, toate microbuzele care merg pe fostele rute ale RATC nu eliberează bilete. Eu înțeleg că șoferii RATC se plâng de salarii mici, e dreptul lor să ceară ce doresc, iar cei răspunzători ar trebui să analizeze situația foarte atent. Dar nu accept să se facă evaziune fiscală. Să știți că eu, dacă nu primesc bilet, întot-deauna cer. Din păcate, românul nostru tace. Dacă toți ar cere, șoferii s-ar obișnui cu asta, iar dacă se uită urât sau frumos la călători, nu mă intere-sează!”