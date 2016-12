„Eu în capcana şefului nu mai cad!“

SEMNALE

„Eu în capcana șefului nu mai cad!“

Conducător auto cu experiență, este pe cale de a-și pierde locul de muncă din cauză că refuză cu obstinație să suporte pagubele datorate unui accident rutier în care a fost implicat fără vina sa (lucru constatat de Poliție), pe care patronul firmei i le impută. Potrivit noului Cod al Muncii, salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. „Eu sunt șofer cu 16 ani de experiență și fără evenimente serioase la activ - și-a început povestea Ionel Măgură (38 ani). De când cu criza asta, mi-am dat seama că șeful face tot ce poate ca să țină firma. Toți am înțeles că sunt vremuri grele, ne-am mulțumit cu ce ni s-a dat, când mergea treaba, era mai bine, nu uit asta. Nu vreau să critic pe nimeni, dar șefa Personalului tot aruncă vorbe că noul Cod al Muncii s-a pus cu bâta pe angajați, că nu mai e ca înainte. Ghinion, am avut un accident, nu din vina mea, fără victime. Însă toată încărcătura din mașină s-a dus naibii, iar mașina s-a bușit bine. Mașina are asigurare, problema e că șeful mi-a spus clar că trebuie să plătesc, partea mea, vreo 12.000 de lei, cu toate că vina accidentului nu e a mea. Am fost eu la volan, n-am avut grijă să evit, sunt bun de plată, cică așa spune noul Cod al Muncii. Pe 30 mai, mi-a spus că o să-mi oprească bani din leafă începând cu iunie. Păi, dacă-mi ia banii ăștia, cu ce mai îmi țin eu familia? Ce spune legea în cazul ăsta, că eu în capcana șefului nu mai cad, oricât l-aș respecta!”. v v v Că angajatorii ar trebui să-și facă timp pentru a identifica subtilitățile care se ascund în spatele formulărilor legale seci o dovedesc nenumăratele procese cărora instanța le dă câștig de cauză angajaților. Referitor la noul Cod al Muncii, și acesta, asemenea vechiului Cod, îi scutește de răspundere pe salariații ce produc pagube care se încadrează în riscul normal al serviciului (art. 254, alin. 2), dar și de alte prejudicii provocate de forța majoră, de cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate. În schimb, consilierul juridic Carmen Gigică atrage atenția că, potrivit noului act normativ, salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Noutatea actualelor reglementări este că în situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. De la Inspectoratul Teritorial de Muncă am aflat că, indiferent de situațiile imputate angajaților, angajatorii nu trebuie să procedeze, cu de la sine putere, la rețineri salariale, obligația lor fiind aceea ca în astfel de cazuri să solicite anchetă din partea Poliției, care, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor vizate ale statului, să stabilească dacă fapta respectivului angajat se încadrează sau nu la riscul normal al serviciului, despre care… vorbește Codul Muncii.