Eternul scandal privind spaţiile verzi din jurul blocurilor

Eternul scandal privind spațiile verzi din jurul blocurilor

Zonele verzi din jurul blocurilor dispar pe zi ce trece, iar volumul de gunoi crește constant. Ca și când n-ar fi suficient, spațiile îngrădite ilegal de către locatarii de la parter, în special în zonele mai... strategice ale orașului, continuă să provoace nemulțumiri și discordie. Țara noastră ar trebui să ajungă în cel mai scurt timp la normele occidentale, care prevăd ca 30% din intravilanul localităților să fie spațiu verde. Deși situația din România, dar și din Constanța, este dezastruoasă la acest capitol, primarii nu par interesați de crearea de zone verzi sau de extinderea și recondiționarea parcurilor existente. „Dimpotrivă, și acolo unde există în Constanța, parcurile sunt mutilate în favoarea unor construcții care ar putea fi ridicate oriunde, numai în parcuri nu!” – Sonia Vărgatu, 36 ani, din Constanța. Luptă pentru o cauză pierdută? Pe de altă parte, organizațiile neguvernamentale inițiază tot felul de campanii care să res-ponsabilizeze nu doar autoritățile, ci și cetățenii față de mediul înconjurător. Și constănțenii participă voluntar la o serie de acțiuni pentru păstrarea unui oraș mai curat. „Eu cred că dacă voi reuși să-mi conving vecinul de la etaj să nu arunce mucurile de țigări în balconul meu sau pe stradă, și nici punga de gunoi pe lângă ghenă, voi fi mulțumit, ca cetățean, că am făcut ceva pentru ca locul în care trăiesc să fie mai curat, iar relația mea cu vecinii mai civilizată. Cu toate că m-am străduit să fac și alte lucruri pe linie de curățenie publică, nu am reușit și sunt tentată să cred că lupt pentru o cauză pierdută. Dumneavoastră credeți că exagerez?” – Ol. Amariei, 46 ani, din Constanța. Să fie responsabilizate asociațiile! Aurel Manea (52 ani, din Constanța) ne-a povestit că fiica sa locuiește în Ploiești și este angajată a primăriei. De la ea a aflat că primarul acestui oraș, în colaborare cu reprezentanții Administrației Domeniului Public și Privat, dar și ai Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari au stabilit ca zonele verzi din jurul blocurilor să fie date în ad-ministrarea asociațiilor de proprietari. Astfel, locatarii sunt obligați să le întrețină, iar municipalitatea să planteze flori și arbuști. „În fond, nu tot noi ar trebui să ne facem curat în jurul blocului? Din păcate, nu prea reușim să ne îndemnăm la treaba asta și cred că toți suntem vinovați că nu găsim metoda cea mai potrivită să colaborăm. Am încercat eu ceva, dar lumea mi s-a plâns că e prea obosită și stresată și m-am lăsat păgubaș. Dacă președintele asociației s-ar ocupa serios de capitolul ăsta, eu cred că toate spațiile din jurul blocurilor vor arăta mai bine, fie că sunt verzi sau nu”. Ca administrator al unei asociații de proprietari, Dani M. este tristă că: „Nu toți locatarii înțeleg că spațiile dintre blocuri, verzi sau nu, trebuie să rămână curate și aruncă gunoaiele la voia întâmplării, chiar de la etajul blocului. Femeile de serviciu oricum nu fac față la indiferența oamenilor”. El apreciază că dacă nu se vor implica mai serios reprezentanții asociațiilor de locatari, oamenii vor rămâne la fel de reticenți în ceea ce privește activitățile comune de la nivelul asociațiilor respective. Scandalul curților abuzive Spațiile îngrădite ilegal de către locatarii de la parter continuă să provoace nemulțumiri în rândul vecinilor, care s-au săturat de țigănia de sub ferestrele lor. „Adevărate curți private, cu îngrădituri din tot felul de plase ruginite. În loc să plantăm flori și arbori toți locatarii, locul e ocupat de cotinețe și tot felul de resturi care nu mai încap în apartamentul unuia sau altuia” – ni s-a plâns Alexandru O., care recomandă Corpului de control al primăriei să facă un raid în zonele mai periferice ale orașului, pentru că vor avea posibilitatea să aplice „o droaie de amenzi”. Terenul din jurul blocului este domeniu public Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, ne-a spus că Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane în vederea asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației prevede că obligația întreținerii spațiilor verzi revine exclusiv proprietarului (primăriei), asociațiile de proprietari având doar obligația să întrețină curățenia și să degajeze căile de acces. „Am subscris de fiecare dată la programul primăriei «Flori de mai» și am cerut asociațiilor să pună mâna și să facă ceva, că doar nu fac pentru primari. Dar sunt și situații în care s-au apucat să facă lucruri de capul lor și au fost amendați. Și mă refer la gardurile și potecile dintre blocuri făcute de ei, la grădinile în care au pus ceapă și usturoi ca pe vremea lui Ceaușescu” – a precizat M.D. Președintele UJAP și-a propus ca buletinul de informare, pe care uniunea îl editează lunar și îl distribuie asociațiilor de proprietari odată cu factura RAJA, să nu mai ajungă la administrator sau președinte, ci direct la proprietari. În felul ăsta, speră ca aceștia să-și schimbe în bine atitudinea față de spațiile din jurul blocurilor.