Etern agăţaţi de Iohannis

Puncte de vedere

Etern agățați de Iohannis

Mai mulți cititori impută „furibundei coaliții anti-prezidențiale, care se luptă pe viață și pe moarte ca să-și atingă scopul”, că invocarea cu obstinație a lui Klaus Iohannis pentru funcția de premier demonstrează asumarea incapacității de a scoate din… jobenul partidelor un candidat de prim-ministru măcar de talia primarului sibian. Providențialul Iohannis l Andrei Vlase (37 ani), nu dispune de elementele necesare pentru a-l caracteriza pe Klaus Iohannis în termeni pozitivi sau negativi. Ceea ce nu înțelege și i se pare dubios este obstinația cu care coaliția anti-Băsescu se agață de imaginea acestui om: „Pentru oricine are cât de cât tangență cu politica e clar că agățarea cu disperare de un primar, fie el și neamț respectabil, este dubioasă. Eu mai cunosc câte ceva din bucătăria partidelor și știu foarte bine că ar fi în stare să calce și peste cadavre pentru a-și promova în funcții numai oameni de-ai lor. De aceea, pun mâna în foc și pariez cu cine vreți dumneavoastră că Geoană, după ce probabil o să ajungă pre-ședintele țării, primul de care se va descotorosi va fi Iohannis. Și nu neapărat pentru că el nu l-ar vrea, ci pentru că ar accepta, fie și tacit, că partidul lui nu are niciun om care să fie mai bun decât primarul Sibiului. Ori asta înseamnă, după părerea mea, descalificarea propriului partid”. Bântuiți de Băsescu! l Problema lui I. Arghir (39 ani) este alta: are un băiat de 18 ani care a votat duminica trecută pentru prima dată, optând pentru Crin Antonescu. „Chiar dacă liberalul a pierdut cursa, băiatul mi-a spus că sigur va câștiga la alegerile din 2014. După ce l-a auzit că vrea să susțină PSD pentru turul doi, speranța de a-și vedea preferatul ajuns președinte s-a dus. Cu toate că nu se pricepe cine știe ce la politică, el, ca tânăr student, și l-ar fi dorit pe liberal, în această perioadă, în opoziție. Nici cu PD-L, nici alături de PSD! Numai în opoziție putea să-și consolideze puterea. Din păcate, acum și-a dat seama că nu a glumit că ar fi fost capabil să-i voteze pe Vadim sau Becali, numai ca Băsescu să fie ras din politică. «Tată, cred că toți oamenii ăștia sunt bântuiți de Băsescu și sunt în stare să sacrifice orice numai să-l vadă la pământ! Ei ne obligă să preferăm spiritul becalian!»“. Cititorul nostru mai are o nedumerire: „Am rude la Sibiu, oameni cu studii, care nu văd în Iohannis un geniu capabil să scoată țara și, mai ales, politica românească din criză. Ar decădea într-atât PNL-ul dacă ar defila cu un prim-ministru de-al lor, un specialist notoriu în economie, cu doctorate și alte studii la activ? Atunci să dispară partidele, iar țara să fie condusă numai de independenți. Vi se pare o perspectivă viabilă pentru România?”. „Un liberal autentic nu se agață de independenți!” „Eu am făcut parte din PNL când am plecat din țară și vă spun că erau mulți oameni de onoare în acest partid. Și mai sunt, slavă Domnului! Dacă președintele Antonescu (doar un bun orator, din punctul meu de vedere), vrea să demonstreze că e tare și că el trasează politica PSD-ului fie și în această conjunctură, atunci să facă bine și să impună PSD-ului un prim-ministru liberal, deștept, nu să ni-l tot vânture pe independentul Iohannis ca pe sfintele moaște? Numai promovând valorile liberale și pe liberalii cu adevărat competenți poate să ne demonstreze cu adevărat că are un cuvânt în fața pesediștilor! Dar știe că nu are nicio șansă, și atunci ne vinde obsesia Iohannis! Ce face el acum defilând cu Iohannis? Demonstrează că nici un liberal nu poate fi prim-ministru și, mai mult, că nu are nicio putere asupra PSD-ului! Tot ce vrea e să-l anihileze pe Băsescu și nimic, dar nimic în plus! Poate doar vorbe frumoase și autocontraziceri de la o zi la alta! Un liberal autentic își promovează valorile partidului, nu se agață de independenți, sub nici un motiv, iar un om de onoare spală toaleta cu fruntea sus!” – Iulian Ailenei, 56 ani. v v v Considerați că primarul Sibiului este singurul om capabil să scoată țara din criză, așa cum susțin unii politicieni? Ați întâlnit personaje publice sau politice capabile să-și înfrângă orgoliile, refuzând cu tărie orice compromis?