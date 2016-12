Eşti pasager european? E timpul să-ţi cunoşti drepturile!

Ești pasager european? E timpul să-ți cunoști drepturile!

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cum acționați în neplăcuta situație cînd zborul avionului a fost anulat? Cereți despăgubiri bănești sau reprogramarea călătoriei?Ei bine, dacă zborul dumneavoastră este anulat, potrivit normelor europene, vi se oferă următoarea asistență:I. Alegerea între: (a) rambursarea costului total al biletului, la prețul la care a fost cumpărat, pentru partea sau porțiunile din călătorie neefectuate și pentru partea sau porțiunile deja efectuate dacă zborul nu mai corespunde cu planul dvs de călătorie inițial, sau (b) redirecționarea, în condiții comparabile de transport, către destinația finală, cu prima posibilitate, sau (c) redirecționarea, în condiții comparabile de transport, către destinația finală, la o dată ulterioară, când doriți dvs., în funcție de disponibilitatea locurilor.II. În plus, vi se oferă gratuit: gustări și răcoritoare corespunzător perioadei de așteptare; și posibilitatea de a contacta aria de destinație prin telex sau mesaje prin fax, telefon sau email.III. În cazul redirecționării către destinația finală ca urmare a zborului anulat, dacă ora de decolare a noului zbor este cel puțin ziua următoare decolării planificate pentru zborul anulat, vă oferim de asemenea: cazare la hotel în cazul în care devine necesară o ședere neplanificată de una sau mai multe nopți, și transport între aeroport și locul de cazare.IV. Sunteți îndreptățiți să primiți în valoare de: (a) 250 EUR pentru toate zborurile de până la 1500 km; (b) 400 EUR pentru toate zborurile între 1500 si 3500 km; (c) 600 EUR pentru toate zborurile mai mari de 3500 km.Aceste despăgubiri nu se aplică dacă: l sunteți informat asupra anulării cu cel puțin doua săptămâni înaintea orei de plecare sunteți informat asupra anulării în perioada cuprinsă între doua săptămâni și șapte zile înainte de ora programată pentru plecare și vi se oferă redirecționare către destinația finală, permițându-va să plecați cu nu mai mult de doua ore înainte de ora programată și să ajungeți la destinația finală cu mai puțin de patru ore după ora de sosire programată l sunteți informat asupra anulării cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare programată și vă este oferită redirecționarea către destinația finală, permițându-vă să plecați cu nu mai mult de o oră înaintea orei de plecare programată și să ajungeți la destinația finală cu mai puțin de două ore după ora de sosire programată. Aceste valori sunt reduse cu 50% când se oferă redirecționare către destinația finală, nu mai târziu de intervalele de timp stabilite în condițiile de „Întârziere”.