Eşti pacient european, ai drepturi!

Ești pacient european, ai drepturi!

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După cum prevede Carta Europeană a Pacientului, orice pacient are dreptul la toate informațiile care îi pot permite să participe activ în luarea deciziilor referitoare la sănătatea proprie; această informare este o condiție prealabilă oricărei proceduri sau tratament, inclusiv participarea la o cercetare științifică. Furnizorii de sănătate trebuie să ofere pacientului toate informațiile referitoare la tratamentul sau operația care urmează să fie făcute, inclusiv asupra riscurilor asociate, efectelor secundare și alternativele.existente. Această informare trebuie făcută cu suficient timp înainte (cel puțin 24 de ore) și într-un limbaj accesibil, pentru a permite participarea activă a pacientului la luarea deciziei respective. Bolnavul are, de asemenea, dreptul să refuze un tratament sau o intervenție medicală sau să-și schimbe opțiunea chiar și în cursul tratamentului.l Fiecare pacient este liber să opteze între diferite alternative terapeutice sau între pofesioniști/medici, pe baza unei informări corecte. Serviciile de sănătate au obligația de a garanta acest drept, oferind pacientului informații asupra diferitelor centre sau medici capabili să asigure un anumit tip de tratament și rezultatele obținute precum și înlăturarea obstacolelor care ar putea limita exercitarea acestui drept.l De asemenea, orice pacient european are dreptul să primească toate informațiile referitoare la starea de sănătate, la serviciile de sănătate și cum să le folosească precum și tot ce-i poate oferi cercetarea științifică și inovația tehnologică. Profesioniștii și toți furnizorii de îngrijiri de sănătate trebuie să ofere o informare personalizată pacientului, adaptat în special particularităților religioase, etnice și lingvistice. Aceste informații trebuie să fie făcute ușor accesibile înlăturând obstacolele birocratice, educând furnizorii de sănătate, pregătind și distribuind materiale informative.