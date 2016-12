Eşti cetăţean European, cunoaşte-ţi drepturile!

1

Ajutoare alimentare de la UE

Asi dori si eu sa stiu cum se numeste actiunea prin care salariatii primariei din Constanta fura din portia de ajutoare alimentare care s-au dat somerilor la punctul din str. Duiliu Zamfirescu nr.4, in ziua de marti 28 ianuarie 2014; cand si celor care au luat si celor care nu au mai luat alimente in 2013 li s-a spus ca se da jumatate de portie ca atat a mai ramas nedistribuit din noiembrie de anul trecut. Dupa ce ne-au tinut in frig afara doua ore si au spus ca lipsea malaiul si trebuia adus, dupa ce pana la ora 14,30 au distribuit portii intregi, toti celor care erau afara de usa de intrare au inceput sa le distribuie cate jumatate de portie( 4kg faina, 3kg malai, 2 L ulei, 1 pachet paste,1 conserva de rosii, 1 conserva zacusca si 3 conserve de carne) asta este tot ce am primit ca somer neindemnizat. Pe ei cine ii verifica si pentru cine fura?