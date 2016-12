Eşti cetăţean European, ai o grămadă de drepturi!

Ești cetățean European, ai o grămadă de drepturi!

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Asigurarea medicală de călătorie. Normele europene arată că asigurarea medicală de călătorie în străinătate acoperă riscurile de accident, boală, deces etc. survenite în timpul excursiei.Cât privește Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, acesta asigură accesul numai la tratamente medicale de urgență efectuate în sistemul de stat de sănătate din țările UE și din Elveția. Acest card se eliberează de Casa de Asigurări de Sănătate teritorială.Referitor la asigurarea medicală, documentul se emite de o societate de asigurare, fiind valabil și în afara UE, permițând accesul și la serviciile clinicilor și spitalelor private, suportă cheltuielile de spitalizare, de repatriere medicală cu ambulanța terestră sau aeriană și de repatriere în caz de deces. Asistă și ține legătura cu asiguratul, în străinătate, 24 de ore din 24.Asigurarea de sănătate pentru călătorii este obligatorie pentru toate țările din afara Uniunii Europene cu care România nu a semnat un acord bilateral de asistență medicală reciprocă și se pot face la agențiile de turism sau la societățile de asigurare.Asigurarea Storno. Aceasta este o asigurare pentru riscul de anulare a călătoriei. Deoarece pentru retragerile, din orice motiv, înaintea plecării, se aplică penalizări conform contractului, se recomandă plata cu cel puțin 21 de zile înainte de plecare a asigurării Storno, care este de doi la sută din tariful excursiei și prevede restituirea banilor în cazul în care nu se mai poate participa la excursie datorită îmbolnăvirilor, deceselor, accidentelor, devastării domiciliului în urma unui incendiu, unei explozii, unui furt ori unei calamități naturale etc. Asigurarea se face la filiala unei societăți de asigurări din localitatea unde îsi are sediul agenția de turism care a efectuat înscrierea turistului sau chiar la agenția de turism.