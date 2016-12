Eşti cămătar dacă-ţi împrumuţi amicii?

Ești cămătar dacă-ți împrumuți amicii?

Cămătăria, ale cărei efecte au fost, ani de zile, dintre cele mai catastrofale, este, în sfârșit, considerată infracțiune și sancționată de legea care a intrat recent în vigoare.Interesant este că legislația privind cămătăria le dă frisoane nu doar celor care, profitând de vidul legislativ, au provocat atâtea drame în rândurile celor pe care i-au împrumutat cu diverse sume de bani, ci și în al oamenilor onești, care au ajuns să se gân-dească de două ori chiar și atunci când se pune problema unui banal împrumut către prieteni.Lili Duțuleanu (47 ani), de exemplu, se află într-o mare dilemă: „A venit la mine o prietenă. A dat de un necaz mare și m-a rugat s-o împrumut cu o sumă destul de mare de bani. M-a impresionat cazul ei, este foarte trist, am bani și, în semn de mulțumire că Dumnezeu m-a ferit de o situație atât de urâtă, chiar vreau s-o împrumut. Dar știți cum e omul, când e vorba de bani munciți, și nu puțini, nu vrei să-i pierzi. Problema e că femeia s-a angajat să-mi plătească o dobândă, pentru că nu știe data exactă a returnării împrumutului. Am vrut să fac o chitanță de mână, ca să nu am probleme, însă un vecin, luat ca martor, mi-a spus că dacă n-am încredere în om să nu-i dau banii, că la dobândă pot fi acuzată de cămătărie. Ce, legea interzice să-mi împrumut prietenii? Eu n-am făcut cămătărie în viața mea, dar am auzit multe grozăvii făcute de mafia cămătarilor din țara asta! Dacă faci contract de împrumut, ești cămătar? Până acum i-au lăsat pe cămătari să zburde cum au vrut, iar acum suflă și-n iaurt?”.v v vStimată doamnă Duțuleanu, într-adevăr, situația în care vă aflați este una delicată. Totul, din cauză că în legea cămătăriei, intrată în vigoare acum două săptămâni, scrie negru pe alb că persoana fizică ce dă împrumuturi bănești în schimbul unei camete se numește cămătar, camăta nefiind altceva decât dobânda pe care o percepe cămătarul pentru sumele date cu împrumut.Mai mult, în afara definirii noțiunilor de cămătar și camătă, Legea cămătăriei prevede și pedepse cu închisoarea pentru astfel de infracțiuni, de la șase luni, la cinci ani. De asemenea, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că eficiența acestei legi rezidă și în faptul că sumele de bani obținute din activitatea de cămătărie vor fi confiscate.Din păcate, legea nu stipulează pedepse pentru eventualele repercursiuni ale cămătăriei, având în vedere că urmare unor împrumuturi de această natură, mulți oameni au rămas fără agoniseala de-o viață. Sau, și mai rău, hăituiți de cămătari, au recurs la gesturi extreme, preferând să încheie conturile cu viața pentru a scăpa de coșmarul la care erau supuși de cămătari.Contract de împrumut la notarAsta nu înseamnă, doamnă Duțuleanu, că nu vă puteți împrumuta prietena aflată la ananghie. Pentru asta, puteți să faceți un contract de împrumut, prin notariat, dar fără stipularea vreunei dobânzi, scopul contractului fiind acela ca oricând să puteți dovedi că ați împrumutat acei bani.Pentru a avea siguranța că vi se va returna acest împrumut, puteți solicita o garanție imobiliară (ipotecă asupra unui imobil) în favoarea dumneavoastră, contract care va trebui încheiat tot în fața notarului și care va fi înregistrat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.