Eşti bolnav dacă transpiri prea mult?

Odaban antiperspirant

Transpiratia poate indica existenta anumitori afectiuni cum ar fi probleme hormonale sau cu tiroida....eu am fost la medic mai intai si mi-a recomandat odaban. l-am cumparat de pe internet si sunt foarte multumit....nu se foloseste in fiecare zi este foarte bun....gasiti mai multe antiperspirante, eu am cumparat si apaxil si maxim dar odaban este cel mai bun