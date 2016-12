Este posibilă înfierea unui copil dacă unul dintre soţi nu vrea?

Este posibilă înfierea unui copil dacă unul dintre soți nu vrea?

Dacă sunt căsătoriți, iar unul dintre soți nu este pe deplin convins că este pregătit să devină părinte, procedura adopției nici măcar nu poate fi demarată.Cu toate că noua Lege a adopțiilor permite chiar și burlacilor (femei sau bărbați) să devină părinți pentru copiii altora, indiferent de vârstă, când vine vorba de cuplurile căsătorite, condițiile sunt mult mai drastice. Or, această abordare pare de neînțeles de cuplurile în care unul dintre soți pare dispus la orice sacrificii, numai să-și vadă împlinit visul de a deveni părinte, iar celălalt face tot ce-i stă în putere pentru a-și descuraja partenerul de viață să stăruie în acest demers. Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC), ne-a confirmat că s-au confruntat cu multe cupluri măcinate de această problemă. Asupra unei situații de această natură a ținut să atragă atenția astăzi o cititoare, în vârstă de 39 de ani, care susține că a epuizat toate tratamentele recomandate în țară și în străinătate pentru a deveni mamă, dar și tot arsenalul de mijloace pentru a-și convinge soțul să înfieze: „Noi ne înțelegem bine, și soțul suferă că n-avem copii, dar insistă că nu poate să fie tatăl unui copil străin. Am vrut să adopt pe numele meu, dar mi s-a spus că nu se poate. De ce un burlac poate, iar o femeie căsătorită, nu? Mă gândesc că dacă aduc copilul acasă, până la urmă, soțul o să se atașeze de el!”.Acordul soțilorÎn cazul cuplurilor căsătorite, dacă unul dintre soți nu are convingerea că este pregătit să adopte, adopția nu are cum să decurgă normal, ne-a spus Roxana Onea. Or, în asemenea situații, deloc puține la Constanța, soții sunt sfătuiți să se adreseze unui consilier familial. Mai exact, să urmeze o terapie de familie, necesară ca aerul dacă se dorește finalizarea adopției, întrucât nu este în interesul copilului să intre într-un mediu unde există puncte de vedere contradictorii, chiar dispute. Cât privește poziția DGASPC în astfel de spețe, la nivelul instituției nici măcar nu se pune problema demarării procedurii de adopție: „De regulă, în cazul cuplurilor căsătorite, soții vin împreună la noi să-și manifeste această intenție, iar dacă unul dintre ei recunoaște că nu este suficient de convins, pot avea o primă discuție cu specialiști de la noi. Însă, consilierii noștri nu se pot ocupa de o consiliere de familie așa cum trebuie pentru că, pe de o parte, sunt asaltați în chestiunile din dosarele de adopție aflate în derulare, iar pe de altă parte, ar fi și un conflict de interese dacă facem asta, căci nu noi trebuie să-i convingem pe soți să adopte!”.Precedente optimisteRoxana Onea a folosit acest prilej pentru a ne spune că s-au confruntat, de multe ori, cu situații de cupluri interesate să adopte, dar care nu păreau dedicate de la început să devină părinți. Însă, după ce au fost îndrumate către terapia de familie, au revenit cu alte gânduri, iar în cele din urmă, au plecat cu copii acasă. După cum au fost și multe cupluri care nu au declarat de la început că ar avea disensiuni de această natură, au intrat în perioada de verificare ascunzând niște adevăruri, pe care și le-au deconspirat între timp: „Având în vedere că adopția este un pas atât de important în viața tuturor celor implicați, dacă unul dintre soți nu este de acord, ar trebui să i se respecte opinia, nicidecum să fie forțat să ia o hotărâre pentru care nu se simte încă pregătit”.Adopții în 2014Potrivit evidențelor DGASPC, la Constanța, de la începutul anului și până la această dată, au fost deja adoptați 39 de copii, iar alți 26 se află în familii, în perioada celor 90 de zile de acomodare.