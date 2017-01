„Este posibil ca pisica să facă diabet?“

„Am și eu o curiozitate: se poate ca o pisică, la fel ca și omul, să se îmbolnăvească de diabet? Am auzit pe cineva într-un hipermarket căinându-și pisicuța că are diabet și m-am gândit că e o glumă. Vă mulțumesc dacă dumneavoastră considerați că puteți să-mi răspundeți la această nelămurire, pentru că am și eu o pisicuță și nu concep să aibă așa o boală!” – Ioana Vasu, din Constanța. v v v Dr. veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98;0341/415.777) ne-a explicat că diabetul apare, în general, la acele pisici care nu au puterea să își regleze nivelul de zahăr din sânge și au vârsta mai avansată. Printre simptome, se numără setea și urinarea excesive, dar și obezitatea sau slăbirea. Este bine ca pisicile depis-tate cu diabet să fie ținute în casă, pentru a nu fi tentate să mănânce un produs găsit la întâmplare, care ar putea să-i crească nivelul de zahăr din sânge.