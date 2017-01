Este obligat soţul divorţat să-şi întreţină fosta consoartă?

Este obligat soțul divorțat să-și întrețină fosta consoartă?

Chiar și după introducerea acțiunii de divorț, soții își datorează întreținere până la desfacerea oficială a căsătoriei. Iar după divorț, soțul aflat în nevoie poate primi pensie de întreținere de la fostul, însă numai în anumite condiții.Se spune că divorțul este o experiență traumatizantă, ale cărui urmări au un spectru larg, dacă la mijloc sunt și copii. Chiar dacă nu există copii, când soțul divorțat lasă în urmă o femeie cu probleme de sănătate (sau invers), problemele pot fi pe termen lung. Tocmai de aceea, legiuitorul permite acordarea unei indemnizații de întreținere soțului neputincios. Din păcate, există situații când legea este ignorată, aspect asupra căruia a dorit să atragă atenția o cititoare. Femeia ni s-a plâns că, după trei ani de căsnicie, n-a mai putut să îndure violența soțului și a introdus acțiune de divorț. Mai rău este că, de la nenumăratele lovituri încasate, a rămas cu sechele și nu poate munci: „Eu știu că dacă divorțezi nu mai ai nicio obligație față de fosta soție, și părinții mei sunt divorțați, cunosc prea bine cum stau lucrurile. Numai că sănătatea mea a avut de suferit din cauza lui, am documente de la medicul legist, tot. Aș vrea să știu dacă am dreptul ca după divorț să primesc un ajutor bănesc de la fostul soț și cât poate fi acesta. El o ține una și bună că n-are soție de lăsat, dar eu nu renunț la divorț, orice ar promite el, îl cunosc prea bine. Cât privește pensia, nici nu vrea s-audă, mi-a zis clar să-mi iau gândul, că dacă e așa, el pleacă din țară, să-i pierd urma...”.v v vÎn principiu, după divorț, obligația foștilor soți de a avea grijă unul față de celălalt din punct de vedere material încetează. Potrivit consi-lierului juridic Carmen Gigică, există însă nenumărate situații când fosta soție are dreptul, prin lege, la o indemnizație de întreți-nere și după pronunțarea divorțului.Incapacitate de muncăUna dintre situațiile care îi con-feră acest drept este incapacitatea de muncă survenită, atât înainte de căsătorie, cât și în timpul aces-teia. De asemenea, fosta soție poate primi indemnizație și dacă incapacitatea apare în decurs de un an de la divorț, însă numai dacă este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.Valoarea pensieiCât privește valoarea așa-zisei pensii de întreținere, aceasta nu poate depăși un sfert din venitul net al celui obligat la plată. Dacă în urma căsătoriei a rezultat și un copil care, la rândul lui, va trebui să primească pensie de întreținere din partea soțului obligat la plată, pensia de întreținere, împreună cu întreținerea datorată copiilor, nu va putea să depășească jumătate din venitul net al celui obligat la plată.Când încetează obligațiaDacă se întâmplă ca soția, care a primit, ani de zile după divorț, pen-sie de întreținere să se recăsătorească, din acel moment încetează și obligația fostului soț. „De precizat că drepturile mai sus menționate i se cuvin și fostului soț, dacă acesta se află în nevoie (situație în care fosta soție va trebui să suporte indemnizația soțului) și sunt prevăzute în art. 389 din Noul Cod civil” – a com-pletat juristul.Divorțul din culpăÎn situațiile când divorțul este pronunțat din culpă exclusivă a unuia dintre soți, fosta soție sau fostul soț nu vor beneficia de indemnizație de întreținere decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. De asemenea, plata indemnizației încetează și prin recăsătorirea fostei soții.Important! Căsătoria este desfăcută legal din ziua când hotărârea de divorț este definitivă.