Este obligat medicul de familie să consulte la domiciliul bolnavului?

În principiu, medicul de familie nu este obligat să acorde consultații la domiciliul pacientului. Totuși, poate face acest lucru, însă numai în anumite situații și cu încadrarea strictă în limitele contractului-cadru. Sunt anumite situații când pacienții au o stare de sănătate atât de rea, încât chiar nu se pot deplasa la cabinetul medicului de familie, pentru consultație și prescrierea tratamentului. Cum puțini știu că medicul de familie nu este obligat să consulte la domiciliul bolnavului decât în anumite condiții, când se simt rău și nu se pot deplasa la cabinet, își acuză medicul de familie de încălcarea legii. Asupra unor asemenea situații atrag atenția astăzi mai mulți cititori, „deranjați la maximum” de refuzul medicului de familie de a consulta la domiciliu: „Este adevărat, l-am mai chemat pe medicul meu de familie s-o consulte acasă pe mama. Are 62 de ani și are perioade cu amețeli mari. Săptămâna trecută mi-a spus verde-n față că nu mai vine acasă, pentru că nu o obligă legea să facă așa ceva, mama fiind o femeie pe picioarele ei. Am fost nevoit să iau un taxi și s-o duc la cabinet, cu mare greutate. Mi se pare un abuz. Medicii trebuie să fie cei mai înțelegători oameni, după mine. I. V.”. „N-am putut să mă deplasez la cabinetul doctorului de familie, omul a venit acasă, a fost OK. Dar m-a chemat la cabinet, pentru rețetă, a zis că așa cere legea. Asta s-a întâmplat acum patru zile, și eu tot n-am luat rețeta, pentru că mi-a fost rău și n-am ieșit din casă, iar soțul e plecat din țară. Diana”. „Este sau nu obligat un medic de familie să consulte acasă un bolnav cu piciorul? Doctorul meu o dă co-tită, ba că e obligat, ba că nu! Bănuiesc că lucrează și ei după niște legi! În ce situații poate fi chemat acasă, pentru consult? Luiza. B”.Maximum 3 consultații pe ziAm rugat-o pe dr. Anca Sima, medic specialist medicină de familie, să ne spună dacă un medic de familie are sau nu obligația să se deplaseze la domiciliul unui pacient, la solicitarea acestuia. Specialista ne-a confirmat că subiectul este unul foarte important, motiv pentru care, în martie 2013, Ministerul Sănătății a emis un Ordin pentru aprobarea Normelor metodo-logice de aplicare, în acest an, a contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014. Iar acest Ordin cuprinde reglementări clare privind consultul la domiciliul bolnavului. Or, potrivit acestora, medicul de familie este obligat să consulte la domiciliul asi-guraților, dar nu are voie să facă decât maximum 20 de consultații pe lună, pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise, și, atenție, nu mai mult de trei consultații pe zi.Evidența consultațiilor la domiciliuCă medicul de familie trebuie să respecte cu strictețe reglementările contractului-cadru o dovedește și faptul că el trebuie să consemneze toate consultațiile la domiciliu în „Caietul de consultații la domiciliu”, care va conține data și ora consultației, numele, prenumele, semnătura beneficiarului sau numele, prenumele și semnătura aparținătorului. Apoi, informațiile medicale se vor înregistra în fișa medicală.Când nu se permit refuzuriMedicul de familie este obligat să se deplaseze la domiciliu numai în cazul bolnavilor cronici nedeplasabili (suferinzi de insuficiență cardiacă clasa NZHA IV, paraplegie, tetraplegie, fază terminală etc). Consultația se acordă în aceleași condiții ca și la cabinetul medical. De precizat că în cadrul consultației la domiciliu, medicul efectuează și controlul periodic al acestor categorii de bolnavi. De asemenea, pentru bolnavii cu afecțiuni acute și subacute, consultația la domiciliu se acordă în aceleași condiții ca și la cabinetul medical. Rețeta, prescrisă la cabinetDacă sunt îndeplinite condițiile contractului-cadru pe care medicul de familie l-a semnat, atunci el se deplasează doar pentru un consult, nu prescrie și rețeta. Pentru tratament, ulterior consultației, va trebui să se deplaseze la cabinet un membru al familiei, pentru a ridica rețeta. Ca o concluzie, pacienții pe care medicul de familie este obligat să-i consulte la domiciliu sunt bolnavii în stadiu terminal, cei cu paralizie sau cu fracturi, și numai cu condiția de a fi nedeplasabili.