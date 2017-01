„Este o aiureală ca naşii să dea bani şi cadouri de nuntă finilor“!

„Este o aiureală ca nașii să dea bani și cadouri de nuntă finilor“!

Miercuri, 19 Mai 2010.

„La noi s-a întâmplat că avem nunta peste trei săptămâni, iar nașului i-a murit mama acum patru zile și ne-a anunțat că nu mai poate să ne cunune și punct. Am rugat niște prieteni să ne cunune, dar s-au scuzat că nu-și permit financiar, pe criza asta. Am insistat că nu vrem nimic, doar să ne fie nași fără obligații. Până la urmă au acceptat, dar ne simțim aiurea și nu vrem să-i băgăm la cheltuieli. Nici noi, nici părinții nu ținem la tradițiile astea și ne-am gândit să întrebăm, la ziarul dumneavoastră, dacă este musai ca nașii să le dea și bani, și cadouri finilor, la cununie? Mie nu mi se pare normal așa ceva, mai ales pe criza asta. Important mi se pare ca nașii să fie cu sufletul alături de noi. Sper să aflu că nu toată lumea ține cu dinții de unele tradiții prostești, după părerea mea” – Diana C. v v v De când are firmă care organizează nunți, Iulia Moraru ne-a spus că a văzut multe obiceiuri. Ne-a confirmat că, într-adevăr, majoritatea cuplurilor respectă tradițiile, însă a întâlnit și destule perechi nonconformiste, deloc interesate de astfel de lucruri: „Vă dați seama că nu pot să discut chestii din astea cu orice client, dar din ce în ce mai mulți cunoscuți la care le-am organizat nunțile, când i-am întrebat cam la ce cadouri s-au gândit pentru nași, mi-au spus că au convenit să renunțe la obligații de felul ăsta. Fără dar de bani din partea nașilor, dar nici din partea finilor, cum se tot poartă, poate doar un cadou, reciproc, simbolic. Deci perechea despre care vorbiți n-ar fi prima care își pune problema asta! Am avut un caz la care au plătit cununia la biserică pe din două, fini și nași. Mi se pare o tradiție care trebuie ajustată pe criză”.