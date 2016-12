Este mai tare în cuplu cine iubeşte mai puţin

Psihologul te ajută

Este mai tare în cuplu cine iubește mai puțin

Persoanele dominatoare sunt ahtiate să controleze totul și, în același timp, să prevadă așteptările celorlalți, pe care-i amăgesc cu ideea că au și ei importanța lor. Când tatăl ei a luat decizia să divorțeze, Elena H. (27 ani) își aduce aminte (pe atunci avea aproape 15 ani), că a încercat să se justifice într-un fel în fața ei, mai ales că era singurul copil rezultat dintr-o căsnicie eșuată în cele din urmă după 17 ani de „funcționare cu scârțâieli. N-o să-l uit pe tata care m-a luat deoparte și m-a pus să-mi împreunez mâinile pe piept. Nu înțelegeam unde bate și n-am vrut să fac asta. Eram supărată pe el că nu își respectase niște promisiuni față de mine și am vrut să-l pedepsesc. Dar habar nu aveam că vrea să se despartă de mama. Nu i-am auzit niciodată certându-se, în fața mea erau un cuplu OK. Atunci numai ce-l văd că-și încrucișează el mâinile și mă întreabă cam ce cred eu că înseamnă asta? N-am știut ce să-i răspund, în schimb el avea răspunsul pregătit și mi-a explicat pe loc că asta înseamnă, în mintea lui, că trebuie să rămânem uniți în continuare, că el o să divorțeze de mama, exact pentru că n-a știut să fie unită cu el”. Elena recunoaște că n-a reușit să uite acest gest al tătălui său, din care a înțeles că dacă într-un cuplu nu există unitate, iar cei doi nu fac eforturi egale pentru a rămâne împreună, cel care domină va deveni inconfortabil pentru partener. „Abia acum, după trei ani de la căsătoria mea, am înțeles bine unde bătea tata: dacă în cuplu, unul strânge mai tare, automat îl va răni pe celălalt, poate fără să vrea. Recunosc, fac parte din tagma femeilor care iubesc puternic, dar am avut parte de un soț care, deși e clar că iubește mai puțin, tot el deține controlul și puterea. M-am simțit tot timpul mică în fața lui, nu mai suport, e prea exigent cu mine, dar cu toate astea mă simt sedusă de el și nu l-aș părăsi niciodată, nu știu, parcă mă hipnotizează. M-am gândit, totuși, că m-ar ajuta să mi se explice și mie de ce tot persoana care iubește mai puțin deține puterea într-un cuplu? Vă mulțumesc și sper să nu vi se pară deplasată problema mea, dar mă interesează cum e treaba cu bărbații dominatori. Îl accept că e al meu, știu că nu pot să-l schimb, dar vreau să-l înțeleg mai bine. Cu stimă!”. v v v Despre persoanele domina-toare, psihologul Elena Pandrea crede că le place enorm să controleze totul și, mai ales, să lase de înțeles că au puterea să prevadă totul, ceea ce le dă partenerilor sau celor din anturaj sentimentul că sunt mai slabi. De asemenea, dominatorii exagerează și la capitolul așteptări de la ceilalți sau de la partenerii lor. Cu toate că par înzestrați cu capacitatea de a ghici cam ce e în capul celorlalți, ei evită totuși să se afle în situații de confruntare de teamă că s-ar putea să piardă controlul. Mai mult, studiile în materie arată că dominatorul are o privire foarte intensă, aprinsă, lucru care îi ajută să-și mențină poziția de seducător. De asemenea, tot de acest gen de privire se ajută dominatorul pentru ca partenerul să nu-i simtă slăbiciunile, că doar om este și el și are vulnerabilitățile lui. Foarte exigent cu el însuși, dominatorul ține să demonstreze în toate împrejurările și partenerului său de ce este el în stare și, mai ales, nu este dispus, sub nici o formă, să-i suporte actele de lașitate. Or, în timp, dacă dominatorul nu este învățat să mai și cedeze un pic, un asemenea comportament nu face altceva decât să erodeze independența soției care se complace să trăiască în umbra bărbatului său, că doar ea mai iubește, iar el deține puterea. „Este posibil ca amândoi să fie nefericiți dacă nu fac nimic să mai amelioreze situația” - conchide psihologul.