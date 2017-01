„Este animalul de companie duşmanul de lângă noi?”

Întrebări de la cititori

„Este animalul de companie dușmanul de lângă noi?”

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am fost prezent la o discuție între doi domni aflați în autobuzul cu care circulam și eu. Unul dintre ei avea câinele bolnav de bruceloză, cel puțin asta am înțeles eu că îi spunea amicului cu care vorbea. Există așa o boală? Eu am câine de mulți ani, dar n-am auzit de așa ceva. Ce să cred, că animalul de companie este dușmanul de lângă noi? Vă rog mult să mă lămuriți și pe mine, mai ales că am doi nepoței pe care-i cresc și nu aș vrea să le transmită câinele cu care se joacă de dimineața până seara vreo boală! Cu respect, Virgil Dobre”. v v v Da, ați auzit bine, bruceloza este o boală care, potrivit Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341/415.777), este produsă de bacterii din genul Brucella, ce afectează atât omul, cât și animalele precum câinii, iepurii, unele rozătoare etc. La câini, cele mai afectate sunt femelele, boala putând provoca avortul în ultima parte a gestației. Referitor la om, el se poate contamina de la animal pe cale digestivă și prin contactul direct. Astfel, mai mult de jumătatea cazurilor semnalate la oameni sunt transmise prin contact direct cu animalele bolnave, manipularea necorespunzătoare a avortonilor etc. Nu vă îngrijorați, căci boala este tratabilă, deși există și cazuri de sechele osteoarticulare și neurologice. Esențial este ca atunci când observați o alterare a stării de sănătate a animalului dumneavoastră de companie să mergeți cu el la veterinar.