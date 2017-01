Este "abuzivă" taxa radio TV? Ce riscă neplătitorii?

Cu toate că nu au radio acasă, plătesc, lună de lună, taxa aferentă. Le bagă cineva mâna în buzunar sau e vorba de propria scăpare?În prezent, taxa radioTV pentru per-soane fizice este de 6,5 lei pe lună, iar pentru cele juridice, cuantumurile sunt diferite și mult mai mari.Taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune au fost instituite de Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societăților Române de Radiodifuziune și, respectiv, de Televiziune. Astfel, obligația de a le plăti revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, dacă au calitatea de beneficiari ai acestor servicii. Controversele pe acest subiect au constituit, în ultimul timp, și obiect de acțiune în instanță (care au avut câștig de cauză), din partea unor societăți comerciale, scandalizate că erau obligate să achite această taxă deși nu dețineau nici televizor, nici aparat de radio la sediul firmelor. Pe de altă parte, celor din tabăra „persoane fizice” li se pare „abuziv” să scoată din buzunar, lună de lună, niște bani, cu toate că invită pe oricine, „la percheziție”, să constate că nu dețin în locuințe aparate de radio, iar alții, nici televizoare.„Înțeleg, pe vremuri, aparatul de radio era forța. De unde și până unde să-mi apară mie în factura Enel această taxă, dacă eu n-am radio în casă? Ce legătură are Enel cu asta, fac ei programele cumva?” – se întreabă, în numele unui grup de „cetățeni iritați”, Viorel Stoian.Există și voci din rândul politicienilor, precum Grupul PP-DD din Camera Deputaților, care, potrivit Mediafax, consideră că actuala lege ar trebui modificată, întrucât impune celor care au contract cu un distribuitor de programe dubla taxare radio-tv, atât prin intermediul facturii de energie electrică, cât și prin contractul cu un operator cablu TV.Enel, mandatat prin HGTaxa radioTV a fost inclusă în factura de electricitate începând din anul 2003, când Enel a fost mandatat de către Societatea Română de Radiodifuziune și de cea de Televiziune să factureze și să încaseze aceste taxe, urmare a Hotărârilor de Guvern 977/2003 și 978/2003 publicate în MO 607/2003, care, ulterior, au suferit completări și modifi-cări tot prin HG.Ce înseamnă receptor radioÎn privința taxei radio, controversele și confuziile continuă din cauză că nu toată lumea știe că termenul de receptor de radio nu presupune doar existența unui aparat de radio la domiciliu. În realitate, prin receptor radio se înțelege orice aparat care poate recepta programele radio, respectiv radio la domiciliu, mașină personală, telefonul mobil, calculator, iPoduri sau orice alt aparat de natura celor care pot recepta în orice mod programele radio, precum și abonamentele la cablu TV.Acordarea scutiriiPotrivit reglementărilor SRR, scutirea de taxa radio sau de taxa TV se poate acorda numai prin cerere pe propria răspundere, în care solicitantul să menționeze că nu deține receptor radio la domiciliu, așa cum a fost definit mai sus. Cererile pentru scutiri de taxe, dar și cele pentru transmiterea eventualelor modificări, vor fi adresate subunității Enel de care aparține solicitantul.Amenzi, despăgubiri civile, penalitățiCât privește declararea în mod eronat a nedeținerii receptoarelor, aceasta este contravenție, pedepsită cu amenzi de la 50 lei la 100 lei în cazul persoanelor fizice și până la 500 lei, în cazul celor juridice, plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pe o perioadă de un an. Referitor la declarațiile false, aceste fapte intră sub incidența Codului Penal privind falsul în declarații și se pedep-sesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Iar pentru neplata la termen a taxei radioTV, se percep penalități pentru fiecare zi de întârziere, care se determină în conformitate cu metodologia de calcul a furnizorului de electricitate pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.Categorii scutiteExistă însă și o serie de categorii de abonați care beneficiază de scutire de la taxa radioTV din motive sociale sau prin legi speciale, despre care vom scrie într-o altă ediție. Însă, și aceste scutiri se acordă în urma unor cereri pe propria răspundere.