Medicul de gardă

Esofagita netratată duce la ulcer

„Am fost la medicul de familie din cauza unor dureri în gât. Mi-a dat ditamai rețeta, apoi mi-a spus să încep urgent tratamentul, că am esofagită și dacă n-o tratez cum trebuie dau în ulcer. Eu am tot avut dureri în gât, dar niciun doctor nu mi-a spus așa o trăsnaie. Ce legătură are gâtul cu ulcerul?”. (Ana Alexe)Doamnă Alexe, nici vorbă de exagerare din partea medicului, întrucât dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a confirmat că esofagitele netratate pot duce la complicații de tipul ulcerelor sau cicatricilor esofagiene. Însă, de departe, cea mai gravă complicație a acestei afecțiuni este „Esofagul Barrett”, nimic altceva decât un stadiu precanceros al mucoasei esofagiene. Dar ce este esofagita? Când esofagul este inflamat se instalează esofagita, acută sau cronică, mai exact, infecția ce cuprinde întreaga mucoasă a tractului ce leagă gâtul de stomac. Cât privește cauzele, acestea sunt iritația acidă a stomacului ca urmare a infecțiilor provocate de bacteria fungi sau virusuri care slăbesc sistemul imunitar. Însă esofagita poate fi cauzată și de ingerarea unor substanțe caustice, alcaline, dar și a unor corpi străini sau lichide fierbinți.Boală foarte răspândităEsofagitele afectează circa 30-40 la sută din populație, însă interesant este că mai mult de 10 la sută dintre pacienți sunt șicanați zilnic de simptomele acestei boli, ne-a mai spus dr. Anca Sima, care atrage atenția că durerile resimțite de pacienți provoacă dificultăți la consumarea alimentelor, aceștia având senzația că li se oprește mâncarea în gât. Toate aceste stări pot fi însoțite de greață și vărsături, deci lucrurile nu sunt deloc simple. Există însă și situații când se dezvoltă leziuni bucale, dureroase și sâcâitoare, motiv pentru care medicul consideră că este bine să cerem părerea unui specialist încă din prima fază a durerilor.