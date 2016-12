Escrocii la drumul mare pot fi depistaţi!

Escrocii la drumul mare pot fi depistați!

Știe, poate mai bine decât alții, din moment ce a lucrat multă vreme în sistemul sanitar, că salvarea multor vieți depinde, în foarte multe cazuri, de generozitatea celor din jur și nu vorbim neapărat de oamenii cu mulți bani. În aceste condiții, intervin voluntarii, care se înhamă de bună voie să strângă banii necesarii salvării unor vieți omenești sub cupola asociațiilor umanitare. Ceea ce n-a reușit niciodată cititoarea noastră, Kati Geanera este faptul că nu reușește să facă distincția între voluntarii onești și escroci, având în vedere că numărul escrocilor poate îl depășește pe cel al oamenilor care doresc cu adevărat să-și ajute semenii în suferință: „Chiar în ziua în care a murit tânăra Mica Nicolaescu mi-a sunat la ușă o doamnă care spunea că strânge bani să salveze un tânăr bolnav de ciroză, care trebuia să facă un transplant. I-am dat fără să clipesc, pentru ca, spre seara, o vecină să-mi spună că respectiva este o escrocă, veche clientă a poliției. Din cauza unor individe de teapa ei, n-o să mai dau la niciun voluntar bani, sunt hotărâtă!”Scurt… interogatoriuPentru ca astfel de suspiciuni să fie eliminate, potrivit recomandărilor asociațiilor umanitare, dar și ale poliției, este suficient ca voluntarilor să li se ceară, fără niciun sentiment de jenă, următoarele documente: delegație din partea asociației, ordin de deplasare, actul de identitate, legitimație, contractul de voluntar. În plus, voluntarul trebuie să aibă permanent asupra lui o mapă cu statutul asociației, hotărârea judecătorească privind înființarea ei, codul fiscal, plus înștiințările către poliție, primărie, consiliul județean, prefectură, toate autoritățile care iau în evidență asemenea organisme. De asemenea, dacă vi se ștampilează chitanța în momentul în care ați donat banii, sigur vă aflați în fața unui escroc, întrucât în astfel de situații legea obligă la folosirea unui chitanțier numerotat și ștampilat în prealabil.Sfatul poliției: și atunci când nu aveți suspiciuni, nu-i invitați, în niciun caz în casă sau în curte pe cei care pretind donații!