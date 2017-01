Epilatul nu este interzis bărbaţilor

Cosmetica la domiciliu

Epilatul nu este interzis bărbaților

Ştire online publicată Vineri, 29 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt băiat, dar nu mai suport părul de pe picioare, care a crescut în ultimul an de zici că-s o maimuță. Prietena mea mă tachinează și din maimuțoi nu mă scoate. M-am gândit să-i fac o surpriză și să mă epilez, dar nu știu dacă epilatul este recomandat și bărbaților, n-aș vrea să fiu un caraghios după aia. Vă mulțumesc pentru amabilitate” – Tibi, din Constanța. v v v De la Bogdana Oancea Stoian (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), am aflat că nu este exclus ca problema ta să fie de natură hormonală. De aceea, îți sugerează ca, înainte de a te gândi cum s-o rezolvi, să consulți un endocrinolog. Referitor la epilat, acesta este un procedeu cosmetic folosit de foarte mult timp (mai întâi, cu ceară), chiar și de persoanele de sex masculin. În concluzie, înainte de a lua o decizie, ideal ar fi să știi dacă este vorba doar despre o problemă cosmetică sau despre o dereglare hormonală, stabilită numai de un specialist endocrinolog.